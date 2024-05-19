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日本下呂溫泉街暗夜大火延燒4建物 無人受傷

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本岐阜縣下呂市一處溫泉街今天凌晨發生延燒4棟建築物的火災，警方一度呼籲居民等疏散，所幸無人受傷。經過消防單位約6小時灌救，火勢已在上午8時左右幾乎被撲滅。消防車示意圖，非本次新聞事件／聯合報系資料照
日本岐阜縣下呂市一處溫泉街今天凌晨發生延燒4棟建築物的火災，警方一度呼籲居民等疏散，所幸無人受傷。經過消防單位約6小時灌救，火勢已在上午8時左右幾乎被撲滅。消防車示意圖，非本次新聞事件／聯合報系資料照

日本岐阜縣下呂市一處溫泉街今天凌晨發生延燒4棟建築物的火災，警方一度呼籲居民等疏散，所幸無人受傷。經過消防單位約6小時灌救，火勢已在上午8時左右幾乎被撲滅。

日本放送協會（NHK）報導，這場暗夜大火發生在凌晨2時左右，下呂溫泉的溫泉街上一間餐飲店起火，現場火勢一度相當猛烈，黑煙直竄。

當地消防單位獲報後立即出動22輛消防車等各式車輛灌救，直到6小時後的今天上午8時左右才幾乎撲滅火勢。這場火警除造成餐飲店所在的木造兩層建築物幾乎被完全燒毀，消防單位表示，還延燒附近4棟建築物。

由於大火引發濃煙瀰漫，警方一度呼籲居民等離家前往避難。鄰近起火餐飲店的一間溫泉旅館，也一度將住宿客集中在大廳待命疏散。

警方表示，這場火警並未造成人員傷亡，警消正調查詳細的起火原因及過程。

目擊這場火警的女性說，在暗夜中看到紅色的熊熊烈焰，連從遠處都像能感受到火勢的強勁，有時還會聽到像是爆炸或是建築物倒塌的聲響，「真的很恐怖」。

投宿在火災現場附近一間飯店的男性說，凌晨2時左右聽到消防車的警笛聲，心想應該就在附近，結果往窗外一看就看到煙，「很驚訝火災竟然就發生在自己住的飯店附近」。

建築 溫泉旅館

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