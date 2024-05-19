青年運動再射飛彈襲擊紅海油輪 船身進水、推進系統失靈 無人傷亡

美聯社報導，美軍中央司令部證實，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動18日凌晨1時朝紅海發射一枚彈道飛彈，攻擊掛有巴拿馬旗幟、隸屬希臘的油輪「氣流號」（M/T Wind），導致船舶進水及推進和轉向系統失靈，所幸襲擊並未導致船上任何人員傷亡，這是青年運動過去數月來對紅海和亞丁灣船舶發動的最新一輪襲擊。

儘管青年運動並未立即宣稱對此襲擊負責，但他們聲稱在葉門上空擊落一架美軍MQ-9「死神」無人機，同時對航行船隻發動襲擊，破壞通往蘇伊士運河和地中海的一條重要航線。

美軍中央司令部在社群平台X表示，該次襲擊導致「氣流號」船身進水，以及推進和轉向系統失靈。海上聯盟隨即出動救援，所幸船員已自行恢復失靈系統，且襲擊並未造成任何人員傷亡，船舶恢復航行。

消息指出，「氣流號」最近一次停泊俄羅斯，預計前往中國。美聯社在報導中稱，中俄雙方在軍事裝備和汽油方面，都和青年運動幕後資助者伊朗有著密切往來。