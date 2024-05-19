斯國衛生部長透露總理費科遇刺傷勢仍嚴重 凶嫌18日出庭遭羈押獲准

衛報報導，斯洛伐克總理費科15日遭暗殺未遂，該國衛生部長多林克瓦（Zuzana Dolinková）18日透露，費科已經接受第2次手術，目前情況穩定但傷勢依然嚴重，而凶嫌也在同日首度出庭受審。

多林克瓦表示，費科在18日進行第2次約2小時手術，目的是移除多處槍傷周圍壞死組織，以利預後恢復。不過她也提到，費科目前情況穩定，但是傷勢依舊嚴重。

71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula）15日在漢德洛瓦（Handlova）近距離對59歲斯國總理費科連開5槍，其中4槍擊中費科。

辛圖拉也在18日首度出席位於佩濟諾克（Pezinok）的特殊刑事法院接受審訊，被以謀殺未遂起訴，檢方以恐有脫逃或再犯之虞，聲請審前羈押獲准。