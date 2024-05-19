喬治亞總統動用否決權 象徵性否決境外影響力法案

中央社／ 喬治亞首都特比利西18日綜合外電報導

喬治亞總統佐拉比契維利今天象徵性地否決具高度爭議性的「境外影響力」法案。該法引發前所未見的示威浪潮，歐盟也再度警告，該法案不利該國加入歐盟的計畫。

法新社報導，喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）本週表決通過這項法案。反對者則主張，這個法案非常類似俄羅斯用以對付「外國代理人」的壓制性法律，專門用來打壓異己。

民調顯示，喬治亞逾80%民眾希望加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO），同時堅決反對國家從親西方轉向親俄羅斯。

佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）透過電視發布聲明稱，「今天我針對該法案動用否決權…該法案本質上傾向俄羅斯，而且與我國憲法互相抵觸。」

布魯塞爾先前就曾警告，該法案與喬治亞加入歐盟的申請「無法相容」，且入盟申請已被納入該國憲法。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天在社群平台X上表示，佐拉比契維利動用否決權，提供該國「進一步反思的機會」。

他呼籲喬治亞國會議員「充分利用這個機會之窗」，以讓喬治亞繼續走在加入歐盟的道路上。

儘管總統動用了否決權，「喬治亞之夢」仍有足夠票數來推翻否決。且由於喬治亞為內閣制國家，佐拉比契維利的總統職位基本上有名無實，實權掌握在總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）手上。

根據這項法案，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）都必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。相關產業的幾乎所有團體都將受到影響。

俄羅斯 歐盟 職位

延伸閱讀

遭鍾佳濱摸臀擒抱重摔 陳菁徽批綠委做盡欺負老弱婦之惡事

駁台北律師公會聲明 民眾黨反嗆律師不該淪權勢者弄法工具

TikTok法律攻防戰！字節跳動要求美法院加快審理 訴訟預計曠日持久

3遊客訪阿富汗遇槍擊亡 西班牙總理震驚歐盟譴責

相關新聞

歐洲理事會 通過人工智慧架構公約

法新社和歐洲新聞台十七日報導，歐洲理事會的部長委員會年度部長會議，十七日通過全球首項具法律拘束力、規範人工智慧（ＡＩ）使...

美駐日大使訪與那國島！強調威懾力重要性 外媒分析此行背後用意

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）17日造訪日本最西端的沖繩縣與那國島，該島位於台灣以東110公里。他接著前往另一個日本島嶼石垣島訪問，視察了負責釣魚台列嶼周邊警備工作的日本海上保安廳的巡邏船。

斯洛伐克總理遇刺…情況趨穩定但仍嚴重 各國憂心政治局勢

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）15日遭暗殺未遂，衛生部長...

專家示警絢爛極光潛藏危機 明年底前恐更多太陽風暴

極光通常只在地球兩極出現，不過本月10日晚間，強烈太陽風暴使遠在墨西哥、南歐及南非的民眾也能一睹壯觀極光秀。然而，極光繽...

提供實質支援 美前副國安顧問：北京透過「代理人」與西方作戰

美國前副國安顧問博明近日在倫敦說，北京正透過代理人與西方作戰，同時卻與歐美維持強健貿易關係；藉代理人戰爭之助，中國正打擊...

歐盟接連發起反補貼調查 大陸揚言反制手段充足

歐盟對中國電動汽車等產品接連發起反補貼調查，有分析稱雙方正處於貿易戰邊緣，中國官媒今天揚言已有充足的反制手段，如果歐洲繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。