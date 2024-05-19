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歐洲理事會 通過人工智慧架構公約
法新社和歐洲新聞台十七日報導，歐洲理事會的部長委員會年度部長會議，十七日通過全球首項具法律拘束力、規範人工智慧（ＡＩ）使用的國際條約「人工智慧架構公約」。它提出一個涵蓋ＡＩ系統完整生命周期，以及解決ＡＩ潛在風險的法律架構，同時提倡ＡＩ創新應負責任。
該公約規定締約方確保ＡＩ系統不會遭用於損害民主制度和程序；對透明度與監管的規定，將包括向使用者揭露ＡＩ生成的內容。
歐洲理事會四十六國外長當天正式通過該公約文本。其祕書長布瑞克說，對共享「運用ＡＩ利益、同時降低ＡＩ風險」價值觀的世界各國，需要一項國際法律標準，而該公約就是對此的回應，旨在確保負責任地運用ＡＩ，尊重人權、法治及民主。
該公約涵蓋公、私部門ＡＩ系統的使用，美、日、以色列、阿根廷和烏拉圭等約十一個非會員國亦參與起草，將於九月五日在立陶宛舉行的司法部長會議開放各國簽署，非歐洲國家也可簽，有別於歐洲議會三月通過、預定今年實施的「ＡＩ法」。
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