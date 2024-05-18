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巴西南部遭受致命洪災重創 當局預估援助措施至少844億元預算

中央社／ 巴西利亞18日綜合外電報導
巴西最南端南大河州遭受致命洪災重創。美聯社
巴西最南端南大河州遭受致命洪災重創。美聯社

根據路透社統計巴西財政部的數據，巴西最南端南大河州遭受致命洪災重創後，巴西政府估算，各單位採取的援助措施合計將至少花費134億雷亞爾（約新台幣844億元）預算。

南大河州（Rio Grande do Sul）於4月底開始遭到暴雨侵襲，引發當地史上最大規模洪災。官方資料顯示，這場災難已造成150多人死亡，超過50萬人流離失所，仍有近100人下落不明。

目前財政估算涵蓋的措施，包括保證小型企業獲得低利率信貸額度及發放現金給受災戶等計畫。但支出數字可能還會攀升，因為巴西財政部尚未公布近日宣布的其他措施所帶來財政衝擊，例如向民間購買房屋安置災民。

早在南大河州遭遇大規模洪災前，投資人就已經密切關注巴西的財政情況，因為今年稍早巴西聯邦政府已決定放寬2025年財政目標。

巴西 暴雨

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