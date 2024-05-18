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斯洛伐克總理遇刺…情況趨穩定但仍嚴重 各國憂心政治局勢

中央社／ 班斯卡比斯特里察18日綜合外電報導
斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭暗殺未遂。路透社
斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭暗殺未遂。路透社

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭暗殺未遂，衛生部長杜林科娃（Zuzana Dolinkova）今天表示，費科病情已趨於穩定，但情況仍然嚴重。

路透社報導，副總理卡利尼亞克（Robert Kalinak）則表示，費科在未來幾天內不會從小鎮醫院轉至首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）。這間小鎮醫院位於他遭近距離連開5槍的地區附近。

卡利尼亞克在費科接受治療的醫院前告訴媒體記者，目前沒有正式接替費科職務的需要。

費科昨天接受了2個小時的手術，增加他康復的希望。這次襲擊震驚歐洲各地，令人擔憂斯洛伐克極化且激烈的政治局勢。

斯洛伐克警方指控一名男子犯下殺人未遂罪，檢方稱他為Juraj C.。當地媒體報導，這名凶嫌71歲，曾在購物中心擔任警衛，並著有3本詩集。

位於布拉第斯拉瓦東北方的佩齊諾克（Pezinok）特別刑事法庭發言人庫賈科娃（Katarina Kudjakova）告訴法新社，將對試圖刺殺費科的嫌疑人進行審前羈押。

庫賈科娃說道：「做出這項決定的原因是擔心嫌犯可能逃逸或繼續犯罪行動。」

手術 斯洛伐克 殺人

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