新喀里多尼亞暴動增至6死 法軍抵達試圖恢復秩序

法屬太平洋群島新喀里多尼亞歷經5晚暴動後，今天又有1人被殺、2人受傷，死亡人數增至6人，從法國抵達的維安人員試圖恢復當地秩序。

法新社報導，數以百計全副武裝的法國軍人及員警今天在新喀里多尼亞（New Caledonia）首都努美阿（Noumea）巡邏，街道滿布瓦礫碎片。

法新社記者在努美阿的馬根塔區（Magenta）看到燒毀的車輛和建築，一群鎮暴警察試圖讓政府重新控制局勢。

居民通報在夜間聽到槍聲、直升機旋翼轟鳴和「大爆炸」聲響，後者似乎是瓦斯罐在起火建築物內爆炸。

42歲的埃蘭（Helene）和鄰居已在臨時路障駐守好幾天，他們每2到3個小時換班一次，等待數以百計的法國維安人員從法國飛越1萬7000公里到此來執行命令。

她說：「直升機和軍機降落的聲音，對我們來說非常悅耳。」

這座生活步調通常十分緩慢的濱海城市已陷入動亂近一週。最近一起死亡案件發生在新喀里多尼亞北部，根據一名知情人士，死者及其中一名傷者是父子，他們當時正試圖穿越暴動者豎立的路障。

官員表示，先前有2名憲兵遭殺害，一人頭部中彈，另一人則被友軍誤殺。另外還有3人喪命，皆為原住民卡納克（Kanaks）族人，分別為17歲青少年及20歲、36歲男子。

發生暴動被歸咎於經濟不景氣、社會局勢緊張，主因尤其在於大多為原住民的支持獨立人士與巴黎當局之間爆發政治衝突。