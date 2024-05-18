專家示警絢爛極光潛藏危機 明年底前恐更多太陽風暴

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
極光繽紛色彩底下潛藏著威脅，明年底前恐有更多太陽風暴來襲。歐新社
極光繽紛色彩底下潛藏著威脅，明年底前恐有更多太陽風暴來襲。歐新社

極光通常只在地球兩極出現，不過本月10日晚間，強烈太陽風暴使遠在墨西哥、南歐及南非的民眾也能一睹壯觀極光秀。然而，極光繽紛色彩底下卻潛藏著威脅，明年底前恐有更多太陽風暴來襲。

歐洲太空總署（European Space Agency）太空安全計畫協調員維斯皮埃倫（Quentin Verspieren）告訴法新社：「我們必須了解，在這美景背後存在著危險。」

美國太空氣象預報中心（Space Weather PredictionCenter）營運長貝特維（Mike Bettwy）表示，他們關注的是太陽風暴「更凶險的潛在影響」，例如導致電網與衛星故障，或者讓太空人暴露於達到危險程度的輻射底下。

全球數地最近出現極光，是2003年以來最強烈的地磁風暴所引起。那年10月的「萬聖節風暴」導致瑞典停電，南非的電力基礎設施也受到破壞。

貝特維指出，這次太陽風暴造成的損害似乎比較輕微，不過衛星公司通常得耗費數週才能發現出了什麼問題。

他告訴法新社，有通報指出，太陽風暴導致美國一些自駕農用拖拉機的全球衛星定位系統（GPS）失效，拖拉機也因此停擺。

根據貝特維，大部分國家已改良電網，應能避免再陷入長期停電窘境。不過他仍建議民眾準備緊急救難包，以免發生停電一兩天的狀況；貯存淡水或許也派得上用場，以防過濾設備因斷線無法運作。

貝特維強調自己無意「灌輸恐懼」，但幅射可能也能「穿透」在北極附近飛行的飛機機身。不過他又補充說，航空公司為避免這種情況，有時會在極端太陽風暴期間更改航線。

同時，歐洲太空總署太空氣象服務協調員葛洛佛（Alexi Glover）告訴法新社，太陽活動「絕對還沒結束」。

貝特維也說，太陽活動才剛接近其約11年週期的巔峰，因此「現在到明年底之間」出現另一場強烈太陽風暴的可能性最高。

太空人 極光 輻射

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