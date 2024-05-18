阿富汗中部戈爾省遭洪患肆虐 災情釀至少50死、2千棟房屋毀損

中央社／ 喀布爾18日綜合外電報導
阿富汗遭洪患肆虐。（歐新社）
阿富汗遭洪患肆虐。（歐新社）

阿富汗中部戈爾省（Ghor）資訊部門首長扎伊姆（Mawlawi Abdul HaiZaeem）今天表示，新一波大雨及洪水已造成當地至少50人喪生。

扎伊姆告訴路透社，目前還不清楚昨天開始的降雨造成多少人受傷，雨勢還讓通往戈爾省的許多主要道路中斷。

扎伊姆還說，戈爾省的省會菲羅茲科（Firoz Koh）有2000棟房屋完全被毀、4000棟房屋部分受損，還有超過2000間商家遭洪水淹沒。

阿富汗相關當局12日指出，上週由大雨引起的暴洪摧毀了國內北部地區的村莊，導致315人死亡、1600多人受傷。

另外，阿富汗國防部表示，一架空軍直升機15日在戈爾省試圖打撈落入河中民眾的遺體時，因為「技術問題」墜毀，造成1人喪命、12人受傷。

阿富汗自然災害頻繁，被聯合國（UN）列為最容易受到氣候變遷影響的國家之一。

房屋 洪水 阿富汗

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