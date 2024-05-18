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北韓試射自動導航系統彈道飛彈 專家揭為「這目的」吸引普亭注意

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北韓證實試射了一枚配備「新型自主導航系統」的戰術彈道飛彈。 法新社
北韓證實試射了一枚配備「新型自主導航系統」的戰術彈道飛彈。 法新社

（德國之聲中文網）北韓官媒朝中社18日證實，北韓17日試射了一枚配備「新型自主導航系統」的戰術彈道導彈。報導還指出，金正恩周五視察了這次發射行動，這次試射的任務是評估「自主導航系統的准確性和可靠性」。

根據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部本周五表示，北韓當天向東部海域發射數枚短程彈道導彈。該部門補充指出，北韓射彈是嚴重威脅韓半島和平與穩定的挑釁行為，韓方對此予以強烈譴責。

法新社報導，北韓近幾個月試射過巡航導彈、高超音速導彈。就在上個月初，朝中社稱，北韓成功試射了一枚新型的中長程固態燃料高超音速導彈。高超音速導彈速度快，難被追蹤和攔截。固體燃料無須在發射前注入，因此更難被發現和摧毀，使用也更迅速。

就在周五試射之前，金正恩金與正再次否認與俄羅斯進行武器交易。南韓和美國曾指責北韓向俄羅斯運送武器。金與正表示，首爾和華盛頓的指控是在「誤導公眾輿論」。

北韓周五的行動正值俄羅斯總統普亭訪問大陸，普亭此行的目的是促進與北京的貿易往來。北韓是俄羅斯的盟友之一。世界北韓研究中心（World Institute for North Korea Studies）專家安燦一（Ahn Chan-il）認為，北韓最新的導彈試射很可能是為了在普亭訪華期間吸引他的注意。他告訴法新社，平壤希望「北韓在俄烏戰爭中被用作軍事後勤基地」

（法新社等）

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北韓 普亭

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