斯洛伐克人反思總理槍擊事件 仇恨政治恐為主因：分歧不斷加深

斯洛伐克總理費科遭到暗殺未遂，引起國人反思。有政治人物認為，這是對民主的攻擊，是因為民眾分歧多年來不斷加深，加上對不同政治觀點互相憎恨所引起。

路透社報導，斯洛伐克反對黨「進步斯洛伐克」（Progressive Slovakia）領袖西梅茨卡（MichalSimecka）將本週發生的暗殺費科（Robert Fico）未遂事件描述成對民主的攻擊。西梅茨卡今天表示，他本人以及他的妻兒都曾收到死亡威脅。

路透社指出，這樣經歷並不罕見，且反映出斯洛伐克和整個歐洲的政治和個人仇恨極端程度，而這種敵意便是費科遇刺的背景。遭近距離開槍2天後，費科目前仍在加護病房接受治療。

41歲的歐斯華（Lubos Oswald）是槍擊事件發生地漢德洛瓦（Handlova）的議員，像他一樣的斯洛伐克人認為，由於民眾分歧多年來不斷加深，以及有毒的政治辯論，一場悲劇可能持續在醞釀中。

歐斯華在漢德洛瓦一座購物中心外告訴路透社：「這種情況不能再繼續下去，鄰居會因為不同的政治觀點互相憎恨。」

費科日前在漢德洛瓦舉行的政府會議結束後走出大樓，與迎接他的人群握手時，遭人連開5槍，該名槍手曾在購物中心擔任警衛。

歐斯華說：「這就是我在當地議會的感受。人們試圖煽動情緒和仇恨。」

在槍擊事件發生後數個小時，斯洛伐克各派政治人物都試圖緩解民眾焦慮，副總理卡利尼亞克（RobertKalinak）呼籲國家「走上寬容的道路」。

卡利尼亞克被視為費科的得力助手，他指責反對派和媒體煽動激烈言行，鼓勵反對政府政策的抗議行動。

卡利尼亞克16日表示：「無止盡的失利帶來的挫敗感…帶我們走向今日的局面。」他認為，嫌犯變得激進的原因是選民在4月總統選舉中將票投給費科的盟友、總統當選人佩拉格利尼（Peter Pellegrini）。

自費科去年10月再次上台後，數萬人在這個擁有540萬人口的國家各地遊行，指控他的政策是在奪權。

布拉第斯拉瓦國際文理學院（Bratislava InternationalSchool of Liberal Arts）校長亞伯拉罕（SamuelAbraham）表示：「他（費科）正在整個政治舞台留下自己的印記。」

「在過去，他可能會更小心行事，但現在他有（匈牙利民粹總理）奧班（Viktor Orban）提供的完美藍圖。」