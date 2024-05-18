斯洛伐克人反思總理槍擊事件 仇恨政治恐為主因：分歧不斷加深

中央社／ 斯洛伐克漢德洛瓦17日綜合外電報導
斯洛伐克總理費科遇刺，警方在現場逮捕一名嫌犯。路透
斯洛伐克總理費科遇刺，警方在現場逮捕一名嫌犯。路透

斯洛伐克總理費科遭到暗殺未遂，引起國人反思。有政治人物認為，這是對民主的攻擊，是因為民眾分歧多年來不斷加深，加上對不同政治觀點互相憎恨所引起。

路透社報導，斯洛伐克反對黨「進步斯洛伐克」（Progressive Slovakia）領袖西梅茨卡（MichalSimecka）將本週發生的暗殺費科（Robert Fico）未遂事件描述成對民主的攻擊。西梅茨卡今天表示，他本人以及他的妻兒都曾收到死亡威脅。

路透社指出，這樣經歷並不罕見，且反映出斯洛伐克和整個歐洲的政治和個人仇恨極端程度，而這種敵意便是費科遇刺的背景。遭近距離開槍2天後，費科目前仍在加護病房接受治療。

41歲的歐斯華（Lubos Oswald）是槍擊事件發生地漢德洛瓦（Handlova）的議員，像他一樣的斯洛伐克人認為，由於民眾分歧多年來不斷加深，以及有毒的政治辯論，一場悲劇可能持續在醞釀中。

歐斯華在漢德洛瓦一座購物中心外告訴路透社：「這種情況不能再繼續下去，鄰居會因為不同的政治觀點互相憎恨。」

費科日前在漢德洛瓦舉行的政府會議結束後走出大樓，與迎接他的人群握手時，遭人連開5槍，該名槍手曾在購物中心擔任警衛。

歐斯華說：「這就是我在當地議會的感受。人們試圖煽動情緒和仇恨。」

在槍擊事件發生後數個小時，斯洛伐克各派政治人物都試圖緩解民眾焦慮，副總理卡利尼亞克（RobertKalinak）呼籲國家「走上寬容的道路」。

卡利尼亞克被視為費科的得力助手，他指責反對派和媒體煽動激烈言行，鼓勵反對政府政策的抗議行動。

卡利尼亞克16日表示：「無止盡的失利帶來的挫敗感…帶我們走向今日的局面。」他認為，嫌犯變得激進的原因是選民在4月總統選舉中將票投給費科的盟友、總統當選人佩拉格利尼（Peter Pellegrini）。

自費科去年10月再次上台後，數萬人在這個擁有540萬人口的國家各地遊行，指控他的政策是在奪權。

布拉第斯拉瓦國際文理學院（Bratislava InternationalSchool of Liberal Arts）校長亞伯拉罕（SamuelAbraham）表示：「他（費科）正在整個政治舞台留下自己的印記。」

「在過去，他可能會更小心行事，但現在他有（匈牙利民粹總理）奧班（Viktor Orban）提供的完美藍圖。」

斯洛伐克

延伸閱讀

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

仍未脫離生命危險…槍傷恐讓費科難康復 斯洛伐克政府將自動解散？

斯洛伐克總理遇刺 印總理莫迪：懦弱卑鄙行為

斯洛伐克總理槍擊案：71歲作家行刺，政治動機的仇恨謀殺？

相關新聞

西方措手不及…法國邀俄參加諾曼第登陸紀念活動 傳白宮對此不悅

就在各國領導人準備於6月6日齊聚參加諾曼第登陸（D-Day）80週年紀念活動之際，法國邀請俄羅斯與會的決定，激起了巴黎與...

日本朝野協商確保皇族人數 聚焦兩方案彙整意見

日本參眾兩院議長及各政黨代表等人，昨天舉行有關穩定皇位繼承的首次朝野協商會議，針對確保皇族人數，就女性皇族婚後續留皇室及...

LGBTQ權益歐洲排名出爐！馬爾他第一、波蘭墊底 德國有望上升

「這裡對LGBTQ人士來說確實是一個很友好的地方」卡米萊裡（Catherine Camilleri）談起她的家鄉馬爾他，一個擁有52萬居民的地中海小島時說道。LGBTQ代表：女同性戀（L）、男同性戀（G）、雙性戀（B）、跨性別（T）和酷兒（Q: 非二元性別）人士。「我們很高興有一個支持我們的政府。當然，如果你是LGBTQ人士，可能偶爾也會遇到這樣那樣的歧視。但在馬爾他，正面的聲音遠遠高過負面的。」卡米萊裡曾長期居住在美國，現在她在馬爾他的戈佐島（Gozo）為一家LGBTQ團體做義工。她對馬爾他再次成為歐洲最具同性戀和跨性別者權益的國家感到高興。

阿富汗中部戈爾省遭洪患肆虐 災情釀至少50死、2千棟房屋毀損

阿富汗中部戈爾省（Ghor）資訊部門首長扎伊姆（Mawlawi Abdul HaiZaeem）今天表示，新一波大雨及洪水...

斯洛伐克人反思總理槍擊事件 仇恨政治恐為主因：分歧不斷加深

斯洛伐克總理費科遭到暗殺未遂，引起國人反思。有政治人物認為，這是對民主的攻擊，是因為民眾分歧多年來不斷加深，加上對不同政...

專家示警絢爛極光潛藏危機 明年底前恐更多太陽風暴

極光通常只在地球兩極出現，不過本月10日晚間，強烈太陽風暴使遠在墨西哥、南歐及南非的民眾也能一睹壯觀極光秀。然而，極光繽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。