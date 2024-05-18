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共同社：岸田政府盼維持台日合作 也避免刺激大陸

中央社／ 東京18日綜合外電報導
岸田政府希望推動政治層級對話來緩和台海緊張局勢。 法新社
岸田政府希望推動政治層級對話來緩和台海緊張局勢。 法新社

共同社報導，日本首相岸田文雄政府希望跟20日將就職的準總統賴清德維持台日合作關係。至於將賴清德視為獨立派的大陸，岸田政府也希望推動政治層級對話來緩和台海緊張局勢。

報導指出，岸田政府將在不過度刺激大陸的情況下，以經濟領域為主深化跟台灣的非政府間實務合作。

日本外務大臣上川陽子昨天在記者會上說：「台灣是極為重要的夥伴及友人，希望深化彼此合作與交流。」

日本外務省官員表示，從2016年起總統蔡英文政府執政期間，台日關係獲得「大幅發展」。日本政府雖然不承認台灣是國家，但在民間經濟合作、人際往來及議員間交流等領域傾注全力。

全球半導體代工龍頭台積電在日本熊本縣設廠，也被認為是台日良好關係的象徵。

日本外務省高層官員強調，「蔡政府可說是前所未有的親日，我們希望保持這種『居高不下』的狀態」；不過，對日本來說，也不得不意識到來自大陸的關注。

台日關係 岸田文雄 日本 蔡英文 賴清德

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