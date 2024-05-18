紅海危機何時平息？一艘巴拿馬油輪傳遭飛彈攻擊「舵機艙起火」
紅海不平靜，海事安全公司Ambrey 18日表示，有艘油輪在葉門城市摩卡的沿岸，即曼德海峽（Bab el-Mandeb strait）附近，遭到飛彈攻擊。
Ambrey表示，據報一艘懸掛巴拿馬旗幟的油輪，在摩卡西南方約10海里遭到襲擊。據了解該船遭飛彈擊中，舵機艙起火。
Ambrey隨後指出，遇襲油輪已獲援助，其中一個陀機裝置據傳仍可運作。
與此同時，英國海事貿易組織（UKMTO）稍早表示，另外有艘船隻在葉門城市荷台達（Al Hudaydah）西北方76海里處，遭到不明物體擊中，出現輕微損傷，所幸船隻和船員平安無事，正繼續前往下一個停靠港。
伊朗支持的青年運動（又譯胡塞組織），因不滿以阿戰爭，去年11月中開始攻擊行經紅海的船隻，迫使船艦避走此區，改道南非。
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