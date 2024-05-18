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西方措手不及…法國邀俄參加諾曼第登陸紀念活動 傳白宮對此不悅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏（中）8日出席紀念二戰結束的儀式，站在巴黎凱旋門下的無名烈士墓前。路透
法國總統馬克宏（中）8日出席紀念二戰結束的儀式，站在巴黎凱旋門下的無名烈士墓前。路透

就在各國領導人準備於6月6日齊聚參加諾曼第登陸（D-Day）80週年紀念活動之際，法國邀請俄羅斯與會的決定，激起了巴黎與盟國的緊張關係。

POLITICO Europe在17日報導，正當俄羅斯4月對烏克蘭發動新一輪攻勢時，諾曼第登陸紀念活動主辦單位「Mission Libération」卻宣布，向莫斯科發出與會邀請，讓西方各國措手不及。英美與另外兩個二戰盟國的官員表示過擔憂，提出了從這場重大活動的象徵意義、禮賓問題、跟俄方代表進行外交接觸相關疑問等一系列的問題。

2位美方政府官員表示，白宮對法方的舉動並不高興。其中一位官員說，他們會遵從主辦諾曼第紀念活動的法國政府，「但是，這說不定將提醒俄羅斯人，他們曾經真正跟實際的納粹打過仗，而不是在烏克蘭跟想像的納粹作戰」。

一位英國政府官員則表示，不只是諾曼第登陸紀念活動的邀請，還有5月招待中國大陸國家主席習近平，以及派代表參加俄羅斯總統普亭就職典禮，法國的行動都「令人不安」。該官員說，馬克宏總統給外界的印象是「看著自己置身事外，最終將成為（烏克蘭問題的）某種形式和平掮客」，並將此舉稱為「完全不合時宜」。

另一個歐洲國家的外交官指出，巴黎在邀請俄羅斯上，「讓大家都始料未及」。鑒於多個國家派出了高層代表，這位外交官對法方自做出宣布後缺乏溝通表達了沮喪，「就邀請的討論，法國一直保持得相當內部」；美國總統拜登、英國國王查理三世與德國總理蕭茲都預計出席紀念活動。

「Mission Libération」4月曾表示，儘管普亭總統是儀式的不受歡迎人物，但俄羅斯代表將獲邀。聲明指出，「不同於克里姆林宮，法國不做歷史政治修正主義。從歷史上看，法國一貫邀請部隊曾在諾曼第登陸的各個國家」，並稱「從前曾經向俄羅斯聯邦發出邀請」。

「Mission Libération」並未證實哪些俄方官員已獲列為受邀嘉賓，也沒有證實俄羅斯是否已接受邀請。一位幹部表示，比起嘉賓名單的細節，主辦單位者目前更「注重紀念活動的準備」。艾麗榭宮拒絕發表評論。

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