日本朝野協商確保皇族人數 聚焦兩方案彙整意見

日本參眾兩院議長及各政黨代表等人，昨天舉行有關穩定皇位繼承的首次朝野協商會議，針對確保皇族人數，就女性皇族婚後續留皇室及舊宮家男子恢復皇籍兩大方案展開意見彙整。

日本現行皇室典範並不容許出現女性天皇，儘管隨著日皇德仁獨生女敬宮愛子內親王成年，日本社會出現不少對愛子成為女天皇的期待，但討論穩定皇位繼承樣貌的日本政府專家學者會議，曾在2021年做出一份最終報告書，並未觸及皇位繼承根本對策。

最終報告書內容以讓女性皇族婚後留在皇室，及舊宮家父系男子能以養子身分恢復皇籍兩案為主軸，著眼確保未來皇族人數。

日本皇室典範規定，「屬天皇血統（皇統）的父系男子」將繼承皇位，由於德仁並無兒子，女兒愛子在現行規定下無法繼承皇位。

目前日本皇室內僅3人具皇位繼承資格，依序為58歲的秋篠宮文仁親王（德仁弟弟）、17歲的悠仁親王（文仁兒子），及88歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。年輕一輩的繼承人僅剩悠仁。

日本讀賣新聞報導，出席昨天這場朝野協商會議的人士，包括自民黨副總裁（副主席）麻生太郎、立憲民主黨籍的前首相野田佳彥等人，及內閣官房長官林芳正。

各政黨代表等人士各自表述意見，自民黨與公明黨認為，即使是女性皇族婚後保留其皇族身分，適當作法是不應給予其配偶與子女皇族身分。

有關舊宮家父系男子以養子身分恢復皇籍，自民黨、公明黨、日本維新會及國民民主黨等都表示贊成，但立憲民主黨要求慎重檢討。

眾議院議長額賀福志郎會後在記者會上說，希望在本屆國會會期內，盡可能努力整合各方意見。有關穩定皇位繼承的朝野協商會議，未來預計每週召開一次。

朝日電視台報導，在現行皇室典範規定下，隨著女性皇族婚後必須離開皇室，皇族人數將持續減少，未來要面對的問題除了負責相關公務的人手不足外，也可能沒有皇族能代行日皇國事行為。

在昨天的會議上，大家討論要確保皇族人數的方法之一，就是讓女性皇族婚後能留在皇室，雖然多數政黨都表贊同，但意見分歧出現在女性皇族所生子女的身分。

自民黨不支持給予女性皇族的配偶及子女皇族身分，但立憲民主黨認為應檢討也給予配偶及子女皇族身分。

另外一個方案就是讓二次大戰後不久就脫離皇室的舊宮家父系男子，以養子身分恢復皇籍，雖然多數政黨原則上都表贊同，但立憲民主黨質疑在平等性方面是否有違憲之虞，認為應檢討整合性。

不過，這次會議仍未正面討論皇位繼承問題，主要還是以確保皇族人數作為主要討論議題。共產黨書記局長小池晃對此表示，身為日本國民統一象徵的天皇，沒有合理理由僅限定男性，也應該正面討論女性天皇或母系天皇。