右翼內閣將上路！荷蘭擴離岸天然氣與核電 稱減少依賴「不可靠國家」

荷蘭即將上任的新政府表示，將致力擴大離岸天然氣開採及核能發電，作為減少依賴「不可靠國家」努力的一環。即將上任的新政府是荷蘭首次由極右政黨領銜的聯合內閣。

路透社報導，這個右翼政府在聯合執政協議草案中提及，將盡可能遵守荷蘭先前同意的國際氣候目標，但不會增加諸任何國內限制。

這意味荷蘭額外徵收國內二氧化碳稅的計畫將被取消。

聯合執政協議裡增強荷蘭能源安全的計畫，符合即將聯手執政4黨的保守及民粹主義路線，還反映出2022年俄烏戰爭開打後，荷蘭失去俄羅斯天然氣供應所面臨的困難。

協議草案寫道，將簽訂新的「長期天然氣合約，並建立天然氣和關鍵物資儲備」。

協議草案稱雖然格羅寧根省（Groningen）的大型天然氣田仍維持停產，「但會擴大北海（North Sea）天然氣產量」。

荷蘭原先擴張離岸風電的計畫似會保持不變，但將不再重視建設新的陸上風力發電機。

此外，這項協議重申增加荷蘭核能發電量的計畫。協議寫道「博爾塞勒（Borssele）核反應爐將持續運作，也將繼續建設2座新反應爐」。

協議草案還提到「將額外再造2座核反應爐，並有可能透過公私合作，建造數座小型反應爐」。