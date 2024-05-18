秘魯列性別認同為「心理健康問題」 LGBTQ+團體抗議

秘魯政府一項修改健保的新法令將變性及性別認同等歸入心理健康問題層面，可列入基本健康保險計畫（PEAS）保障，然而卻遭LGBTQ+團體撻伐，於今天發起抗議。

秘魯政府公布的政令，將變性、雙重角色變裝癖、童年時期性別認同障礙、其他性別認同障礙、戀物癖、性取向自我失調等增列進心理健康範疇。

法新社報導，秘魯政府5月10日修訂可納保的健康要件清單，相關健保自2021年起提供心理健康治療福利，其中包括為跨性別者提供服務。

但在修正內容裡，秘魯衛生部使用「精神障礙」（mental disorder）一詞形容性別認同等議題。世界衛生組織（WHO）早已在跨性議題揚棄此一術語。

相關團體呼籲在5月17日「國際免於恐同日」（International Day against Homophobia, Transphobia, andBiphobia）於首都利馬示威。

但秘魯政府表示不會撤銷修正。衛生部官員阿爾瓦德拉多（Carlos Alvadrado）告訴法新社，撤銷將「剝奪獲得醫療的權利」。

秘魯衛生部先前堅稱，不認為性別多元是一種病，還在聲明中表示「我們尊重性別認同，拒絕污名化性別多元」。

秘魯衛生部稱修正納保要件目的只是為擴大心理健康覆蓋範圍，讓想要或需要的人「充分行使健康和福祉的權利」。

不過全國LGTBIQ+協調組織（Coordinacion NacionalLGTBIQ+）維權人士卡馬丘（Gianna Camacho）告訴法新社：「我們要求廢除這項恐跨性和暴力的法令，這違背我們秘魯的跨性別身分認同。我們沒有精神病，也沒有任何精神障礙。」