快訊

手機鏡頭貼是智商稅？他想保護iPhone鏡頭 內行人曝這配件才實用

水星進入金牛…5星座打開財富大門！他們財富漸增 天秤成職場戰將

日本夜空驚見9道「神秘光柱」！逾千萬網友瘋看：神仙下凡了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南海緊張局勢升溫 菲律賓總統：將強力捍衛領土

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓將「強力捍衛我們的領土」，幾乎不加掩飾地提及與中國因海事爭端而升級的緊張情勢。（歐新社）
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓將「強力捍衛我們的領土」，幾乎不加掩飾地提及與中國因海事爭端而升級的緊張情勢。（歐新社）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓將「強力捍衛我們的領土」，幾乎不加掩飾地提及與中國因海事爭端而升級的緊張情勢。

路透社報導，小馬可仕在對畢業軍校生發表演講時說，針對不尊重菲律賓領土完整的入侵者展開的行動，將以法律以及身為國際社會遵守規則成員的責任感為依歸。

小馬可仕說：「對於不尊重我們領土完整的入侵者，我們將強力捍衛我們的領土。」

他沒有指出入侵者是誰，但馬尼拉與北京在南海的對峙持續升級，包括中國發射水砲導致人員受傷與財物受損，並以軍事級雷射光照射菲律賓船隻，以及據菲律賓所稱在有爭議的水道進行「危險動作」。

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，南海是每年船運貿易量達3兆美元的通道，菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣與越南也聲稱擁有部分主權。常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年裁定，中國對南海大片海域的歷史權利主張並無法律依據。

中共 南海 小馬可仕 菲律賓

延伸閱讀

中國疑在南海造人工島 菲律賓派船監控仙賓礁

菲國北部近台灣處 美菲實彈軍演模擬擊退登陸敵軍

賴清德獲選時代百大人物 總統府：國際給台灣重要肯定

菲美日3方協議將改變南海及區域動態 菲總統：非對抗任何國家

相關新聞

南海緊張局勢升溫 菲律賓總統：將強力捍衛領土

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓將「強力捍衛我們的領土」，幾乎不加掩飾地提...

普亭訪中稱頌關係升溫 美潑冷水：俄中互信歷史不長

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）17日結束為期兩天訪中行程，他強調兩國迅速增長的戰略關係和與中國國家主席習...

日本時隔77年修正民法監護權 離婚夫婦可共享小孩「親權」

日本參議院全體會議昨天表決通過民法修正案，主要內容為增加夫婦離婚後可共享孩子監護權的「共同親權」選項，這是日本時隔約77...

老派管家退燒！現代管家年輕化 對主人「有求必應」是日常

現代超級富豪請的管家與傳統管家不同，也有個新頭銜，稱為「行政管家」（executive butler）。傳統管家總是守在家裡，行政管家則跟著主人外出、度假或到遊艇上，好比把一位經驗豐富的餐廳經理帶在身邊，隨時享有高級餐廳服務。行政管家有時要達成不可能的任務，例如主人出外旅遊時想在某個山頂上用餐，他就得聯繫當地餐廳，安排直升機把餐桌和食物送上山頂。現代行政管家要具備什麼條件？薪水有多高？

3西班牙遊客在阿富汗遭槍殺！神學士逮4名涉案人士

阿富汗神學士內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）17日表示，一批外國遊客在中部巴米揚省（Bamiyan...

北韓昨試射新型戰術彈道飛彈 金正恩親自指揮、對成果滿意

北韓官媒18日證實，17日試射配備新型自主導航系統的戰術彈道飛彈，以提高其武器能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。