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見證傳奇誕生的餐巾紙！梅西首份合約拍賣 成交價達3100萬

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
梅西目前效力於邁阿密國際。法新社
梅西目前效力於邁阿密國際。法新社

巴塞隆納足球俱樂部2000年時，用餐巾紙寫下合約，簽下當時年僅13歲、當今球界超級球星梅西（Lionel Messi），如今這件價值非凡的歷史文物近日已被拍出，拍賣價格高達76萬2400英鎊（約新台幣3100萬元）。

這件長寬16.5公分的餐巾紙於2000年12月被用藍色墨水簽署，上面印有時任巴塞隆納總監雷克薩奇（Carles Rexach）簽下梅西的合約內容。

西班牙俱樂部轉會顧問明格拉（Josep Minguella）和推薦梅西的經紀人加吉奧利（Horacio Gaggioli）都簽署了這份合約。

一個月後，梅西正式加盟巴塞隆納，最終並成為巴薩進球的紀錄保持者。梅西在16歲時首次亮相，為加泰羅尼亞俱樂部出場778場比賽，一共踢進672個球。

現年36歲的梅西替巴塞隆納贏得10次西甲冠軍和4次歐冠冠軍，於2021年轉戰巴黎聖日耳曼，隨後又越洋前往美國，目前效力於邁阿密國際。

該餐巾紙合約由總部位在倫敦的拍賣商邦瀚斯（Bonhams）代表加吉奧利進行線上拍賣，起標價達30萬英鎊（約新台幣1200萬元）。

邦瀚斯精品圖書和手稿部主管艾林（Ian Ehling）表示，自從宣布此次拍賣會以來，便引起國際關注，全世界的粉絲都期待這一天到來。

艾林說，這是他處理過最令人興奮的珍品之一，雖然只是一張餐巾紙，但卻是促使梅西展開職業生涯的最知名餐巾紙，並稱它不僅改變了梅西生活，也改變了巴塞隆納足球俱樂部的未來，並為全球數十億球迷帶來足球最輝煌的時刻。

巴塞隆納總監24年前在餐巾紙寫下合約，同意簽下13歲的梅西，如今這張餐巾紙拍出3100萬元天價。美聯社
巴塞隆納總監24年前在餐巾紙寫下合約，同意簽下13歲的梅西，如今這張餐巾紙拍出3100萬元天價。美聯社

加泰羅尼亞 台幣 拍賣會 梅西 足球

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