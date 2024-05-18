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3西班牙遊客在阿富汗遭槍殺！神學士逮4名涉案人士

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一批外國遊客在阿富汗巴米揚省遇襲，3名西班牙公民和1名阿富汗公民喪生。路透
一批外國遊客在阿富汗巴米揚省遇襲，3名西班牙公民和1名阿富汗公民喪生。路透

阿富汗神學士內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）17日表示，一批外國遊客在中部巴米揚省（Bamiyan Province）遭槍手襲擊，3名西班牙公民和1名阿富汗公民喪生。

此外，另有4名外國人和3名阿富汗人受傷。沒有任何組織承認發動這次襲擊，但卡尼表示，4名涉案者已被捕。

西班牙外交消息人士向CNN說，傷者中還有1名西班牙公民。外交部正在與其緊急領事部門合作，了解詳情並盡可能照顧受影響公民並聯繫他們家人。

西班牙首相桑切斯在X上發文指出，「很震驚西班牙遊客在阿富汗遭殺害。我正在密切關注事態發展。西班牙外交部緊急領事部門正在努力提供一切必要協助。我想向他們的家人和朋友表達我最深切的慰問。」

卡尼也表示哀悼，稱強烈譴責此一罪行，向遇難者家屬表示深切致哀，並保證將找到所有罪犯並予以懲罰。

槍枝 神學士 西班牙 阿富汗

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