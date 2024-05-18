美駐日大使眺望台灣 訪與那國島

美國駐日大使易曼紐十七日上午搭美國海軍陸戰隊Ｃ-20運輸機，赴距台灣本島最近的日本國土與那國島訪問，還到島上最西端的西崎燈塔眺望台灣，而該處距台灣約一一○公里、距台北一六○公里。

易曼紐搭機降落與那國機場，沖繩縣表示，美國軍機上次使用該機場，是一九九七年有紀錄以來首次。他訪視西崎燈塔及附近展望台，並在刻有「日本國最西端之地」的碑石前，和與那國町町長系數健一交談約十分鐘，並且還拜訪當地漁民。

易曼紐在島上說，經濟安全與嚇阻力密不可分，「我們一向認為，使用武力不可踰越社會秩序的規則」，而擁有嚇阻力則是箇中關鍵。

日經亞洲報導稱，此舉旨在向中國大陸展現，美日準備好聯手因應「台灣有事」；沖繩當地媒體「沖繩電視放送」報導稱，此舉可視為美國的東亞戰略一環，旨在觀察中國反應。

日本共同社報導提到，美軍十七日亦向沖繩縣政府提交使用石垣島上石垣機場的申請，由於美軍持續向先島諸島部署，易曼紐此行被視為該部署一環。與那國島和石垣島均屬八重山列島，而該列島是先島諸島一部分。

另外，日本讀賣新聞十七日報導，日本海上保安廳六月上旬將與美國海防隊及南韓海洋警察廳，在日本海舉行聯合訓練，這將是美日韓海巡機關首度海上聯訓。該報導稱，中國與俄羅斯正加強對抗美歐，美日韓藉此確保基於法治的海域安定和海洋安全。