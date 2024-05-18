520前夕 美中軍事通話關切台海

美中軍事溝通有進展，五角大廈發言人麥納斯表示，國防部印太事務助理部長瑞特納十六日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌視訊通話，討論美中關係、南海等議題；瑞特納重申，美國致力於一中政策，重申維持台海和平穩定的重要性。

據大陸國防部發布，中方強調，美台軍事勾連與「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

瑞特納副手、負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯，今年一月在五角大廈會晤中華人民共和國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第十七次美中國防政策協調會談。這是兩年多來同層級官員再次對話，過了四個月，瑞特納與李斌通話，恰逢準總統賴清德五二○就職前夕。

麥納斯表示，瑞特納與李斌通話內容包含雙邊共同關係的議題，瑞特納強調，軍事溝通管道暢通的重要性，可降低溝通不良的風險。此外，瑞特納對李斌表達了戰區司令對話的重要性，盼促成此事。

剛交出指揮權的美軍前印太司令阿基里諾上月提到，作戰司令官負有確保不發生事故的責任，美中高層對話持續進展，但他的對口東南戰區司令三年來都沒回應來自美國的對話請求；即便美中防長兩年前說好作戰司令官要對話，迄今都沒實現。

麥納斯表示，瑞特納對中方重申美國對印太及全球盟友的承諾依然堅不可摧。

五角大廈指出，雙方在這場通話討論區域及全球安全議題，瑞特納重申美國會在國際法允許之處，繼續安全且負責任地飛行、航行與執行任務，關切中國大陸一再騷擾在南海作業的菲律賓船隻情事，並對中國大陸援助俄羅斯對烏克蘭的戰爭表達嚴正關切。

針對台海，麥納斯表示，瑞特納向李斌重申美國仍致力於以台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，強調維護台海和平穩定重要性。

據大陸國防部發布，南海情勢方面，中方強調，美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中導嚴重危害區域安全，若一意孤行，必將遭到中方堅決反制。大陸國防部表示，雙方也就其他問題交換了意見。

路透十六日引述一位美國高官報導，美國防部長奧斯丁可望五月稍晚在新加坡舉行的會議，與中國防長董軍會晤。奧、董兩人四月十六日晚間雖曾視訊通話，但在星國的會晤，將是美中國防首長近兩年來首度面對面互動。但前述匿名官員指稱，雙方雖安排會面，但仍可能在最後一刻出現變動。