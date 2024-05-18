準總統賴清德將就職 520前夕美中通話關切台海

準總統賴清德520就職倒數，台海緊張局勢升溫，美中兩國高階國防官員16日視訊通話，美國再次強調，維持台海和平穩定的重要性。據五角大廈發言人麥納斯表示，國防部印太事務助理部長瑞特納與中共中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌，視訊討論美中關係、南海等議題；瑞特納重申，美國致力於一中政策，也重申維持台海和平穩定的重要性。

據大陸國防部發布，中方強調，美台軍事勾連與「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

這是美中相隔四個月後再次軍事溝通，而恰逢中華民國準總統賴清德將在20日就職前夕。麥納斯表示，瑞特納強調，軍事溝通管道暢通的重要性，可降低溝通不良的風險。此外，瑞特納對李斌表達了戰區司令對話的重要性，盼促成此事。

麥納斯還表示，瑞特納對中方重申美國對印太及全球盟友的承諾依然堅不可摧。

針對台海，麥納斯表示，瑞特納向李斌重申美國仍致力於以台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，強調維護台海和平穩定的重要性。

據大陸國防部發布，南海情勢方面，中方強調，美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中導嚴重危害區域安全，若一意孤行，必將遭到中方堅決反制。大陸國防部表示，雙方也就其他問題交換了意見。

路透引述一位美國高官報導，美國國防部長奧斯丁可望5月稍晚在新加坡舉行的會議，與大陸國防部長董軍會晤。奧、董兩人4月間雖曾視訊通話，但在星國的會晤，將是美中國防首長近兩年來首度實質的面對面互動。