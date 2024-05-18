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阿爾卑斯山旅店 捲美中諜戰

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
一家在阿爾卑斯山麓的百年旅館，因距離F-35的基地太近，其陸籍老闆在美方施壓下離開。圖／取自Google Maps
一家在阿爾卑斯山麓的百年旅館，因距離F-35的基地太近，其陸籍老闆在美方施壓下離開。圖／取自Google Maps

華爾街日報十六日報導，瑞士阿爾卑斯山麓有百年歷史的羅斯利（Rossli）酒店成為美中間諜戰新焦點。羅斯利二○一八年被中國大陸的王姓業主買下，其後方約九十一公尺就是軍用機場跑道，瑞士軍方想跟美國買Ｆ—３５匿蹤戰機並部署在此。

美英國安官員指稱，北京想將該酒店當作情報觀察哨，要求王家退出經營才同意軍售。瑞士軍方擬在當地駐紮先進的Ｆ—３５，跑道僅將設置部分柵欄，不只路人可靠近，牧人也可牽牛穿越。陸籍的王家去年突遭瑞士警方帶回訊問，隨後依違反酒店法處以罰款。

瑞士巴塞爾大學教授韋柏說，瑞士聯邦情報局僅約五人專責中國事務，瑞中政治就是不以任何方式激怒中國。瑞士高官直言，美方缺乏確鑿證據證明羅斯利酒店從事間諜活動，但無法排除可能性，真相「永遠不得而知」。

王家是向年邁的前業主柯勒買下。柯勒認為，若真有中國間諜牽涉其中，那買羅斯利可能是刺探情資非常拙劣的手段。

王家雖斷然否認間諜指控，但最後仍不堪其擾而離開，一月傳出瑞士軍方買下該物業。中國外交部則回覆該報說，有關方面應停止無的放矢抹黑中國。

瑞士 酒店 間諜

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