阿爾卑斯山旅店 捲美中諜戰

華爾街日報十六日報導，瑞士阿爾卑斯山麓有百年歷史的羅斯利（Rossli）酒店成為美中間諜戰新焦點。羅斯利二○一八年被中國大陸的王姓業主買下，其後方約九十一公尺就是軍用機場跑道，瑞士軍方想跟美國買Ｆ—３５匿蹤戰機並部署在此。

美英國安官員指稱，北京想將該酒店當作情報觀察哨，要求王家退出經營才同意軍售。瑞士軍方擬在當地駐紮先進的Ｆ—３５，跑道僅將設置部分柵欄，不只路人可靠近，牧人也可牽牛穿越。陸籍的王家去年突遭瑞士警方帶回訊問，隨後依違反酒店法處以罰款。

瑞士巴塞爾大學教授韋柏說，瑞士聯邦情報局僅約五人專責中國事務，瑞中政治就是不以任何方式激怒中國。瑞士高官直言，美方缺乏確鑿證據證明羅斯利酒店從事間諜活動，但無法排除可能性，真相「永遠不得而知」。

王家是向年邁的前業主柯勒買下。柯勒認為，若真有中國間諜牽涉其中，那買羅斯利可能是刺探情資非常拙劣的手段。

王家雖斷然否認間諜指控，但最後仍不堪其擾而離開，一月傳出瑞士軍方買下該物業。中國外交部則回覆該報說，有關方面應停止無的放矢抹黑中國。