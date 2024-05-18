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美中台博弈／中美間選邊 看看星國與南韓

聯合報／ 本報記者郭崇倫

總評蔡總統任內政績，批評者認為她是「倚美謀獨」，讚許的人卻認為她「善用國際形勢」，其實關鍵就在美中之間如何選邊，這不僅是蔡英文與未來賴清德的難題，同樣也讓亞太國家領袖左右為難。

新加坡總理黃循財日前在英國「經濟學人」訪問強調，新加坡獨立自主，在中美之間並不選邊站，其外交政策基於新加坡自身的國家利益。他也重申，新加坡不親中也不親美，「我們親新加坡」，美國雖是新加坡重要安全合作夥伴，但不是其盟友。他說，就算這兩個大國不可避免出現問題，新加坡也會保持與雙方接觸。

經濟學人質疑，新加坡歷年接收美國那麼多先進技術和軍武，如何能說自己不是美國盟國？黃循財答說，新加坡與美國之間的安全及防衛關係已延續幾十年，新加坡感謝美國流血流汗維護區域穩定。新加坡也對美軍開放海、空軍基地，雙方也密切交換情資，對雙方都有利。

挺南海仲裁判決 星吃大虧

在中美之間不選邊，其實是新加坡這些年來的慘痛教訓；二○一六年，南海仲裁判決剛出來時，時任總理李顯龍訪美，代表東協發言時說，中國必須遵守法律，這話使大陸對新加坡非常不滿，認為新加坡既不是南海當事國，憑甚麼發言。

雖然二○一五年，新加坡才被選為馬習會地點，北京卻不假辭色，首先在香港扣留從台灣參加演習回國的六輛裝甲車，而一帶一路計畫也刻意選擇投資馬來西亞皇京港，意在避開新加坡與馬六甲海峽，對新加坡的冷戰，經一年多才融冰恢復，這使新加坡嘗到大陸的厲害。

新加坡雖在國際事務向來秉持中立，但俄烏戰爭爆發後，卻對俄羅斯制裁，當時李顯龍總理的解釋是，新加坡不是選邊站，而是選擇捍衛基本國際原則和國家利益，這是指聯合國憲章規定的不侵犯他國領土完整和主權的原則，否則新加坡存在的依據何在？

所以經濟學人問，若台海爆發衝突，新加坡是否會加入西方這邊，制裁中國，黃循財形容這是假設性問題，並表示新加坡不希望這種事發生。他強調，台灣地區的情況與烏克蘭在本質上完全不同，「因為烏克蘭是主權國家，但就台灣而言，世界上絕大多數國家都奉行一個中國政策」。

新加坡 有自己的一中政策

但新加坡的一個中國政策，有自己的詮釋，不是北京的一個中國原則，但也不是跟著美國走的一個中國政策；黃循財對經濟學人進一步闡明，新加坡反對「台獨」，甚至與北京建交前就是如此，這是長期立場，「我們不允許自己被任何支持台獨的事業利用」。

另一個徬徨於不知如何選邊的則是南韓。長久以來南韓（下稱韓）朝野認為，在北韓（下稱朝）核問題上，中韓有一致利益，中國對穩定朝鮮半島局勢可發揮相當作用，但近年來受地緣政治影響，中國在應對朝核問題時，客觀上發揮的作用削弱，而主觀上也不願助美國分憂解勞，這使韓方對中方的期待也有所降低。

尹錫悅政府上台後，急速往美國傾斜，在很多敏感問題上頻踩中國紅線，導致中韓關係跌到自一九九二年建交以來新低，習近平與尹錫悅至今未互訪，經貿往來也受一定影響。

不僅中韓美關係，現在整個東北亞政治、經濟及安全結構都發生變化，韓日關係恢復，韓美日同盟從名存實亡、到空前鞏固，日韓現在都爭相要加入ＡＵＫＵＳ第二支柱，甚至亞洲供應鏈都開始重組。

但鐘擺又開始往回，去年南韓對陸貿易出現逆差，今年四月南韓國會選舉，執政黨慘敗，都對尹錫悅的「親美遠中」政策產生衝擊。

其實南韓對陸關係，本質上與日本並不相同，日中之間有釣魚台的東海主權爭議，日本已認定中國為「威脅」，但南韓並未定位中國為威脅，充其量只認為中國是個「危險」（risk）。

駐韓美軍 抗中還是防北韓

但隨著美中對峙升高，台海危機程度超過朝鮮半島危機，美國開始逼南韓做出選擇；美國剛開始是希望南韓能仿效日本，在台海危機時能配合美軍出動或後勤支援，或投入戰鬥，但南韓卻不願與中國為敵，目前推託的理由是平壤會趁台海有事時攻擊首爾，所以南韓軍隊與駐韓美軍須隨時戰備，恐沒有多餘人力及軍力能轉移他用。

鑒於南韓的態度，美國壓力旋踵而來，開始要南韓負起防衛自己的責任；曾在川普政府擔任國防部副助理部長，外傳可能是「川普新政府」國安顧問人選之一的柯伯吉六日接受韓聯社採訪時稱，南韓和美國需修改應對北韓入侵時的聯合作戰計畫，以便美國更好地應對中國挑戰，故南韓應在防禦北韓上承擔主要責任。

柯伯吉甚至提到徹底改革駐韓美軍的任務，使其更適合處理與中國相關的突發事件，美軍甚至不該駐紮在南韓，因為南韓距中國太近，若將美軍放在南韓，「將受到近距離大規模的先發攻擊」。

如此想法其實與柯伯吉未來可能的老闆相去不遠，川普近日在拉票時多次就駐韓美軍、韓美防衛費分擔經費等事宜表態，暗示他若當選將裁減駐韓美軍規模、大幅上調韓方分擔的費用。當然這還要看十一月大選結果而定，但這已足以使首爾坐立難安。

預定廿六日、廿七日舉行的韓中日峰會，提供一個韓方向中國招手的機會。這次由南韓主辦，主辦國本來在議題設定與來賓接待上有相當的外交彈性，新任南韓外長趙兌烈在暌違六年多後，已於十三日訪問北京，與中國外長王毅會晤。

親中親美 不如「親自己」

也許這未必能造成改變，但南韓最希望的還是既不親中，也不親美，而是「親自己」。

南韓 新加坡 美國

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