「俄軍目前無意占領哈爾科夫」 普亭透露進軍真正目的

俄軍10日突然越界進攻烏克蘭東北部哈爾科夫州，並於11、12日連下烏克蘭東北部邊境九座村落後，13日宣稱已進入該地區的沃爾臣斯克鎮，逼近烏克蘭第二大城哈爾科夫。然而，英國BBC報導，俄羅斯總統普亭聲稱，俄軍目前沒有要尋求奪取烏國第二大城哈爾科夫。

普亭在訪中行結束後表示，「目前沒有這類計畫」，但強調俄軍正進軍烏國東北部哈爾科夫州，為俄國安全打造「安全區」。

普亭表示，這項舉措的目的是保障俄國西部貝爾哥羅德（Belgorod）的安全，這座城市常遭烏軍攻擊。他說，烏克蘭「向貝爾哥羅德市中心和住宅區開火」，並補充「我曾公開表示如果這種狀況持續，我們將被迫建立一個安全區」。

烏軍尚未針對俄國聲稱他們向貝爾哥羅德部分地區住宅區開火的說法發表評論。烏方先前曾表示，他們在該區域打擊煉油廠等合法軍事目標。