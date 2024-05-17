華裔助手涉間諜罪 德歐洲議會議員是否收了中國大陸的錢？

德國選項黨歐洲議會大選首次競選人克拉（Maximilian Krah）的華裔助手涉嫌為中國從事間諜活動的報導引發轟動之後，目前案情又有了進一步的進展。

根據西德意志電台、北德意志電台以及南德意志報的聯合調查，目前警方正在調查，郭姓間諜罪嫌疑人是否曾長期為克拉本人、克拉的律師行以及克拉的議員辦公室提供數以萬計的資金，以及這些資金是否源自中國的情報部門。

德廣聯《每日新聞》欄目報導稱，調查人員表示，迄今為止發現的線索顯示，這些款項是以虛假帳單的形式流通的，而涉案帳戶則包括克拉的辦公室以及他以前的律師行。其中克拉的律師行帳戶曾收到過大約14000歐元，匯款方則是郭姓男子名下的不同公司。而帳單則是律師行一名女工作人員出具的。其中兩筆匯款的帳單，事先由郭起草完畢，並通過郵件寄送給這名律師行的工作人員，目前，據報導調查記者無法聯絡到這家律師行。

安全部門監控郭姓男子已經一年有餘

《每日新聞》的報導還稱，安全部門之所以能夠掌握上述線索，主要得益於過去一年多以來對郭姓男子以及通訊的監控。涉案郭姓男子來自中國，後來加入德國籍。安全部門稱，郭姓男子曾宣稱，他已為一個中國情報部門工作二十年之久。在安全部門監控到的通訊中，郭還聲稱曾向克拉支付了超過五萬歐元。

克拉的辯護律師對上述指控表示不解。他說，既然律師行的帳單是正規的，那麼帳單上注明的法律諮詢想必也是確實進行過的。

克拉目前並未受到指控

安全機構目前期望查清，克拉收到的相關款項，是郭姓男子的私人資金，還是來自中國的情報部門。報導尤其指出，目前聯邦檢察機構對郭姓男子展開的調查中，克拉並沒有被視為嫌疑人，而是被視作證人。

克拉律師對克拉議員辦公室也曾接受虛假帳單的指控表示不以為然。他表示，所以的帳單都已接受過議會黨團代表團的嚴格審查，克拉本人也從未受到過這類指控，調查機構也從未對克拉進行了與此相關的問詢。

檢方調查的內容還包括，郭姓男子是否為了掩蓋資金流向，故意以中國和德國多家公司的名義發款，而這些公司是否曾收取中國情報部門的款項。

今年4月24日，薩克森州刑警局對郭姓男子實施了臨時拘捕，因為警方擔心，媒體曝光相關案情後，犯罪嫌疑人有可能會逃往境外。稍後，卡爾斯魯厄一名法官正式簽署了針對這名華裔人士的逮捕令。

檢察院指控郭姓男子為中國情報部門工作人員，他涉嫌在今年一月多次向中國情報部門提供歐盟議會的內部文件。此外，他還被控為中國情報部門刺探德國境內中國反對派人士的情況。

德勒斯登檢察院向媒體證實，目前也在對克拉本人進行一些前期調查，主要是要澄清他是否收取了來自中國的資金。

（綜合報導）

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