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談習普會稱「兩人正聯手搞破壞」 川普：習近平意圖拿下台灣

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
美國前總統川普今天表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭進行會晤，兩人正聯手「搞破壞」，從習近平發表的聲明可看出他意圖拿下台灣。美聯社
美國前總統川普今天表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭進行會晤，兩人正聯手「搞破壞」，從習近平發表的聲明可看出他意圖拿下台灣。美聯社

美國前總統川普今天表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行會晤，兩人正聯手「搞破壞」，從習近平發表的聲明可看出他意圖拿下台灣。

美國之音（VOA）與「國會山莊報」（The Hill）報導，川普（Donald Trump）和律師赴紐約市曼哈頓刑事法院「封口費案」庭審後，他向媒體指出，一些事態發展比通膨、經濟、電動車關稅要求更糟，習近平與普亭正合力制定計劃，試圖造成損害。

川普說道：「他們現在正一起制定計劃，他們在那裡聯合起來，在那裡聚在一起造成損害，因為這就是他們最終所想的，造成損害。」

他還提及，習近平的聲明有重要意義，「你看習主席今天說的話，他完全預期要拿下台灣」。

普亭5月16日在中國北京與習近平會晤後，簽署「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

聯合聲明提到「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措」。

封口費案 川普 普亭 習近平

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