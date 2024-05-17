警察巡邏聽見槍響！以色列駐瑞典使館附近疑發生槍擊 數人已遭逮

瑞典警方今天表示，巡邏時聽見疑似槍聲，對首都斯德哥爾摩一個區域進行封鎖並已逮捕數人。以色列駐瑞典大使館就位在封鎖區內。

路透社報導，瑞典警方在官網公告說，「警察巡邏時聽到砰砰聲響，懷疑發生槍擊」，受影響區域介於斯德哥爾摩動物園島橋（Djurgarden Bridge）、諾貝爾公園（Nobel Park）以及奧斯卡教堂（Oscar Church）之間。

警方指出，已拘捕數人並對一樁疑似案情重大的武器犯罪事件展開調查。

警方還在官網表示：「關於進行中的法醫調查，已經作成的結果加強發生過槍擊的懷疑。」

路透暫時無法聯繫到瑞典警方及以色列駐瑞典大使館提出置評要求。

瑞典通訊社（TT News Agency）報導，警方拒絕就這起事件與以色列駐瑞典使館有何關連置評。