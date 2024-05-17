快訊

台中傳溺水意外！19歲高三生河堤嬉戲落水 無呼吸心跳急救中

議場大混戰！藍白聯手拚國會改革今立院三讀 韓國瑜出招採舉手表決

警察巡邏聽見槍響！以色列駐瑞典使館附近疑發生槍擊 數人已遭逮

中央社／ 斯德哥爾摩17日綜合外電報導
瑞典警方今天表示，巡邏時聽見疑似槍聲，對首都斯德哥爾摩一個區域進行封鎖並已逮捕數人。以色列駐瑞典大使館就位在封鎖區內。情境示意圖。圖／ingimage
瑞典警方今天表示，巡邏時聽見疑似槍聲，對首都斯德哥爾摩一個區域進行封鎖並已逮捕數人。以色列駐瑞典大使館就位在封鎖區內。情境示意圖。圖／ingimage

瑞典警方今天表示，巡邏時聽見疑似槍聲，對首都斯德哥爾摩一個區域進行封鎖並已逮捕數人。以色列駐瑞典大使館就位在封鎖區內。

路透社報導，瑞典警方在官網公告說，「警察巡邏時聽到砰砰聲響，懷疑發生槍擊」，受影響區域介於斯德哥爾摩動物園島橋（Djurgarden Bridge）、諾貝爾公園（Nobel Park）以及奧斯卡教堂（Oscar Church）之間。

警方指出，已拘捕數人並對一樁疑似案情重大的武器犯罪事件展開調查。

警方還在官網表示：「關於進行中的法醫調查，已經作成的結果加強發生過槍擊的懷疑。」

路透暫時無法聯繫到瑞典警方及以色列駐瑞典大使館提出置評要求。

瑞典通訊社（TT News Agency）報導，警方拒絕就這起事件與以色列駐瑞典使館有何關連置評。

以色列 大使館 瑞典

相關新聞

南海情勢緊張 菲律賓向日本添購5艘海防巡邏船

菲律賓於南海面臨中國越來越龐大的壓力之際，馬尼拉當局今天表示，已同意向日本購買5艘海岸防衛隊巡邏船，總價超過4億美元（約...

警察巡邏聽見槍響！以色列駐瑞典使館附近疑發生槍擊 數人已遭逮

瑞典警方今天表示，巡邏時聽見疑似槍聲，對首都斯德哥爾摩一個區域進行封鎖並已逮捕數人。以色列駐瑞典大使館就位在封鎖區內。...

又來！北韓發射數枚短程彈道飛彈 日本研判已落專屬經濟區外

南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午朝東海上發射疑似數枚短程彈道飛彈。日本防衛省表示，研判飛彈當時向東北方飛行並已落入日本...

高達5千公尺火山灰柱直衝天空！印尼東部伊布火山又噴發

印尼東部的伊布火山（Mount Ibu）連續兩天發生兩次大噴發，當局昨天將伊布火山警戒級別升至4級預警系統的最高級。一位...

罕見！美國駐日本大使首訪與那國島 外媒：有意藉此牽制中國大陸

美國駐日本大使易曼紐今天上午訪問日本最西端的沖繩縣與那國島，下午將前往石垣島。與那國町長糸數健一陪同易曼紐探訪與那國島西...

法國北部城市盧恩傳出武裝嫌犯試圖焚燒猶太會堂 遭警察開槍擊斃

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）17日表示，警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。