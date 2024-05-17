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又來！北韓發射數枚短程彈道飛彈 日本研判已落專屬經濟區外

中央社／ 東京17日綜合外電報導
北韓今天下午朝東海上發射疑似數枚短程彈道飛彈。美聯社
北韓今天下午朝東海上發射疑似數枚短程彈道飛彈。美聯社

南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午朝東海上發射疑似數枚短程彈道飛彈日本防衛省表示，研判飛彈當時向東北方飛行並已落入日本的專屬經濟區（EEZ）外。

日本放送協會（NHK）報導，內閣官房長官林芳正今天下午表示，「已知悉南韓軍方發布的消息，防衛省目前正在分析詳情，目前尚未確認到有飛彈飛往日本的專屬經濟區，目前也未接獲相關單位通報出現受害等狀況。」

林芳正接著說，「將持續與美國、南韓等國密切合作，收集與分析必要情報的同時全力警戒與監視」。

日本政府相關人士今天下午3時30分左右向NHK表示，「被發射的東西為短程且已落下，看似對日本沒有影響，正在確認詳細狀況」。

日本防衛省相關人士表示，目前尚未接獲飛彈已落在日本EEZ內的資訊。

南韓軍方與美軍仍在分析北韓發射飛彈的型號及飛行距離等相關數據。

這也是北韓繼4月22日發射短程彈道飛彈的600毫米超大型火箭砲後，時隔25天再度發射彈道飛彈。

北韓 南韓 彈道飛彈 日本

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