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法國北部城市盧恩傳出武裝嫌犯試圖焚燒猶太會堂 遭警察開槍擊斃

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國內政部長達馬南17日表示，北部城市盧恩警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。照片翻攝自X / BFMTV
法國內政部長達馬南17日表示，北部城市盧恩警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。照片翻攝自X / BFMTV

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）17日表示，警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。

天空新聞台報導，達馬南稱這起事件發生在早上，地點是法國北部的盧恩（Rouen），該名人士打算縱火焚燒當地的猶太會堂，並對警察的反應和勇氣表示感謝。

根據當地政府部門說法，這名男子當時攜帶一把刀和一根鐵棒，身分和動機目前均不詳。法國電視三台（France 3）報導，消防隊已到現場。一名市府官員上午8時前不久表示，火勢已經得到了控制。

盧恩市長邁爾-盧西諾（Nicolas Mayer-Rossignol）上社群媒體表示，該市「傷痕累累，驚魂未定」，並感謝現場的急救人員，稱「除了武裝人士外，沒有受害者」。法國猶太教徒團體「法國猶太中央公署」主席科爾奇亞（Élie Korchia）則補充，警方「避免了另一場反猶太悲劇」。

因為中東衝突、俄羅斯入侵烏克蘭與恐攻威脅，法國已經在2024年巴黎奧運之前，將維安層級升高至最高等級。

俄羅斯 巴黎奧運 法國 烏克蘭 猶太 縱火

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