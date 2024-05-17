高達5千公尺火山灰柱直衝天空！印尼東部伊布火山又噴發
印尼東部的伊布火山（Mount Ibu）連續兩天發生兩次大噴發，當局昨天將伊布火山警戒級別升至4級預警系統的最高級。一位官員今天說，已讓住在火山附近的數百民眾進行疏散。
當地防災機構官員告訴法新社，警戒級別升高後，伊布火山附近7個村莊的居民昨晚開始疏散到幾處避難所。
位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島（Halmahera Island）的伊布火山，向天空噴出的火山灰柱高達5000公尺。
這位防災官員表示：「直到今天，被疏散的民眾仍陸續抵達，截至今晨，我們掌握的初步數據約為400人撤離。」
他還說道，疏散行動是當局採取的「預防」措施，因為這些居民住在距離火山大約7公里的地方，位於官員規定的禁區內。
印尼地質機構負責人瓦菲德（Muhammad Wafid）透過聲明指出，伊布火山今天早上再次噴發，火山灰高出山頂4000公尺。
相關當局建議居民和遊客別靠近距離火山4至7公里的禁區，並戴上口罩，以防火山灰落下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言