中日恢復部隊交流 日媒：自衛隊代表團最快今秋訪中國大陸
日本智庫「笹川和平財團」16日在東京都為中國人民解放軍校級軍官訪問團舉行歡迎活動，防衛省約有20人出席。笹川和平財團會長笹川陽平透露自衛隊代表團最快今秋訪中。
主辦單位笹川和平財團日前宣布，5月14至20日在日本舉行自衛隊與中國軍隊校級軍官交流活動，中方訪問團包含20名解放軍校級軍官，行程包括參觀防衛省，以及航空、海上自衛隊分別位於愛知縣和京都的基地。
日本TBS電視台報導，解放軍訪問團已訪問完防衛省、陸上自衛隊衛生學校等地，今天起前往航空自衛隊的小牧基地與海上自衛隊的舞鶴基地等處。
共同社中文網報導，「笹川和平財團」會長笹川陽平在16日歡迎活動中透露，自衛隊代表團最快今年秋季訪中。
16日與會的共軍少將、中國人民解放軍校級軍官訪日團團長張保群致詞時表示，將為兩國關係發展奠定基礎，期待改善關係，強調有必要建構具建設性且穩定的雙邊關係。
日本防衛省的與會人士則呼籲藉交流增進相互理解。
雙方這項交流在COVID-19疫情期間中斷3年後於2023年7月重啟，當時日本自衛隊代表團訪問中國，但中方取消原訂當年9月的訪日安排。報導推測當時可能是受福島第一核電廠「核處理水」排海引發中國反彈而取消。
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