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罕見！美國駐日本大使首訪與那國島 外媒：有意藉此牽制中國大陸

中央社／ 東京17日綜合外電報導
美國駐日本大使易曼紐今天上午訪問日本最西端的沖繩縣與那國島，下午將前往石垣島。圖為易曼紐出發前發表談話。美聯社
美國駐日本大使易曼紐今天上午訪問日本最西端的沖繩縣與那國島，下午將前往石垣島。圖為易曼紐出發前發表談話。美聯社

美國日本大使易曼紐今天上午訪問日本最西端的沖繩與那國島，下午將前往石垣島。與那國町長糸數健一陪同易曼紐探訪與那國島西側海岬時說明，如果天氣好，能看到台灣。

共同社、沖繩電視台等媒體報導，易曼紐（Rahm Emanuel）上午搭乘美國海軍運輸機抵達與那國機場，預計下午前往石垣島。他此行目的為探訪陸上自衛隊的駐屯地等地。

沖繩縣政府表示，這是美國軍機自1997年被記錄到使用與那國島機場之後，又見美國軍機使用同機場。美軍也已向縣府提出申請，要在今天使用沖繩縣石垣市的新石垣機場。

糸數健一上午陪同易曼紐探訪與那國島西側的西崎海岬，並說明台灣就位在約110公里外，天氣好就能看見。

易曼紐在社群平台X上寫道：「我或許是第一個訪問與那國島的美國大使，但我預計我不會是最後一個。與系數町長討論了和日本最西端島嶼安全有關的經濟機會。」易曼紐也預計和與那國島漁民交換意見。

報導分析，這是易曼紐首度踏上與那國島，而且美國駐日大使造訪當地相當罕見，在台灣情勢升溫的背景下，可能有意透過此舉牽制中國。在美軍強化於先島群島部署的同時，易曼紐此次訪問似乎也是其中一環。先島群島是日本對琉球群島西南的宮古群島、八重山群島及尖閣群島（台灣稱釣魚台列嶼）的總稱。

沖繩縣知事玉城鄧尼今天透過書面形式回答媒體詢問，稱他「認為大使訪問駐地國各地區屬於一般職務範圍，不過儘管再三要求美國軍機不要使用民用機場，對於（美軍）仍使用與那國機場感到相當遺憾」。

日本 沖繩 美國 美軍 與那國島 釣魚台

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