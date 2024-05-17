馬來西亞警局遇襲！嫌犯持刀奪槍釀2死1傷 20多名恐怖組織成員遭逮
馬來西亞柔佛州烏魯地南一處警局17日淩晨驚傳遭到攻擊，造成2名警員死亡、1人受傷，嫌犯已遭擊斃，警方另外逮捕了20多名據信是恐怖組織「伊斯蘭祈禱團」的成員。
亞洲新聞台（CNA）、海峽時報報導，當地時間17日凌晨2點半左右，烏魯地南一處警局遭到攻擊，造成2名警員死亡、1人受傷。
馬來西亞全國總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）召開記者會表示，一名34歲犯嫌手持帕朗刀（Parang）闖進警局，在警局大門前先襲擊一名警察後，隨即搶走他的手槍，之後又與員警們在停車場交火，過程導致另一名警察身亡，犯嫌也遭擊斃。
據了解，2名殉職警員中，一人因腹部等多處中槍喪命、另一人則遭到嫌犯持刀砍傷頭部與頸部；同在現場的第三名警員則被流彈波及送醫，情況目前穩定。
拉扎魯丁說，警方隨後搜查犯嫌住家，發現他是伊斯蘭祈禱團成員，犯案動機尚不清楚，但已有20多名據信與伊斯蘭祈禱團有關的人被捕，其中包括嫌犯的5名家庭成員，年齡介於19歲至62歲。伊斯蘭祈禱團與凱達組織關係匪淺。
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