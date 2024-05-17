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印尼植栽業者力推低碳永續綠建築 期盼與台灣合作

中央社／ 茂物17日專電

印尼政府為達到2060年淨零排放目標，近年加強教育民眾提高綠色意識，有飯店業者因此加強環境綠化，增加植物陳列。曾訪問台灣的印尼植栽業者MINAQU表示，因應政府推動淨零，正積極與飯店業者合作，力推低碳永續綠建築。

印尼訂定2060年前要達到淨零排放目標，從政府到民間都在強調綠色意識，像是減少溫室氣體排放，使用再生能源等。這幾年則有植栽業者加強與飯店業合作，希望飯店內外環境能增加綠色植栽以淨化空氣品質。

印尼植栽業者MINAQU執行長阿德（Ade WardhanaAdinata）接受中央社專訪，他表示，因應全球暖化和氣候變遷等問題，綠建築或「綠色飯店」概念已成趨勢，並認為，這是邁向淨零目標的重要過程。

阿德舉例，MINAQU從去年開始就和茂物山谷飯店合作，在客房、餐廳、大廳等各個角落，放置數千個裝有印尼本土園藝植物的花盆，像是黃金葛或喜林芋的綠葉在飯店各處都能看得到，也讓住宿旅客能享受更舒適的綠化環境，也讓空氣變得更好。

除了飯店，阿德現在也針對餐廳、辦公大樓、公寓等不同建築了解綠化需求，希望能為不同建築規劃不同的綠色植裁，綠化環境。

阿德告訴中央社，印尼有數千種植物，物種多樣性非常豐富，MINAQU擁有實驗室，會採用組織培養的方式開創新品種，並研發改進栽培技術。他說：「我們與印尼各地近千名農民和農村合作，種植當地植物，並將植物品質提高至出口標準。」

MINAQU的園藝植物大部分出口至歐洲和美國，阿德指出，相較於印尼社會，歐美民眾比較重視綠色意識，因為大部分的印尼人仍認為園藝植物非生活必要，沒有意願綠化自身環境，因此需要教育印尼民眾認知綠色意識，及綠化環境的重要。

阿德說：「印尼人民不太了解印尼本地的植物物種，喜歡園藝植物的人也很少。」為了鼓勵民眾種植物，MINAQU還在雅加達南區開了一間咖啡廳，並以買咖啡免費送植物的策略，提高民眾種植物的興趣。「希望他們能夠學習照顧植物，進而喜歡上植物。」

另外，阿德也表示，他曾到台灣的大學參觀當地園藝系所，對台灣優良的農業技術印象深刻。當時，他也與台灣企業探討合作的可能性，他說：「台灣的農業非常發達，我們確實需要希望能夠學習相關知識，雙邊能有所合作，互相進步。」

阿德在台灣看到農業創新，像是運用科技提高農業附加價值，他說，台灣的研究人員能將植物進行雜交育種，印尼則有各種不同的植物，若雙方能合作，將能成就非凡。

印尼 綠色 飯店

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