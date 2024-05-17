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談習普會 美國：中國不可得兼西方與俄羅斯

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國國務院發言人巴特爾。(圖／取自X平台@StateDeputySpox)
美國國務院發言人巴特爾。(圖／取自X平台@StateDeputySpox)

中國國家主席習近平矢言強化與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的關係。美國今天表示，習近平無法既改善與西方的關係又支持俄羅斯。

法新社報導，美國國務院發言人巴特爾（VedantPatel）對媒體說：「中華人民共和國不能魚與熊掌兼得。」

巴特爾表示：「中國不能兩全其美，既希望與歐洲和其他國家建立（更好的）關係，同時又繼續加劇長期以來對歐洲安全造成的最大威脅。」他指的是俄羅斯入侵烏克蘭。

雖然中國沒有直接運送武器給俄羅斯，但美國指控中國支持莫斯科自蘇聯時期以來最大規模的國防工業擴張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上個月訪問北京時曾提出這一擔憂。

習近平和普亭本月16日在北京會面時，將兩國關係視為穩定力量，普亭此行尋求中國對俄國戰爭行動給予更多支持。兩人簽署關於深化「全面戰略協作夥伴關係」的聯合聲明。

巴特爾說，中國對俄羅斯國防工業的支持「不僅威脅烏克蘭的安全，也威脅歐洲的安全」。

習近平在俄羅斯電視台播出的演講中表示，中國「期待歐洲大陸早日恢復和平與穩定」。

當被問到中國對和平進程的支持時，巴特爾說：「從我們的角度來看，解決方法很簡單，俄羅斯只需要從烏克蘭撤軍。」

俄羅斯 普亭 美國 習近平

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