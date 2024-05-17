武器轉移給俄羅斯？金與正批荒謬：目標是南韓威脅

北韓最高領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正16日再度否認北韓與俄羅斯有武器交易，強調北韓武器僅針對南韓威脅，而非出口至俄國。

金與正發表此番談話之際，美國財政部及國務院宣布制裁兩名俄羅斯人及三間俄羅斯公司，指他們涉及協助北韓及俄羅斯的武器交易。

金與正透過朝中社發表聲明稱，有關北韓向俄羅斯出口武器的指控，是「最荒謬的悖論」。她形容，北韓近期在國防領域的各種活動，目的是加強軍隊戰鬥力，近日公開的火箭炮及飛彈等戰術武器，只是針對南韓的威脅。

她表示，北韓目前最迫切的不是「宣傳」或「輸出」東西，而是讓北韓國防戰備和戰爭威懾在質和量上更加完善，讓敵軍無法克服軍事能力上的劣勢。

金正恩最近視察武器開發地點，分析顯示平壤不僅出於自身軍事目的進行武器開發，還考慮向俄羅斯出口。