蔣萬安會麻生太郎 中國要求日本按「一中原則」處理

台北市長蔣萬安15日在東京拜會日本執政黨自民黨副總裁、前首相麻生太郎，談及深化台日交流。日媒報導，中國政府對日本感到不滿，要求應按照「一個中國」原則處理。

中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上被日媒問及日本前首相麻生太郎15日在東京與台北市長蔣萬安會面時談及深化台日人員交流一事。

汪文斌回應指出，「中方的立場是一貫、明確的，應按照一個中國原則處理。敦促日方恪守中日4個政治文件的有關原則和精神，以實際行動體現堅持『一個中國』原則，只同台灣保持民間和地方性往來的承諾。」

日本共同社昨天報導汪文斌答問的內容，並指出，麻生太郎與蔣萬安會面一事引起中國反彈，中國要求日本應堅持「一個中國」原則。

日本TBS電視台報導，蔣萬安15日與麻生太郎等會面，雙方同意將深化台日關係。對此，中國政府感到不快，要求日本堅持「一個中國」原則。

報導說，蔣萬安是故總統蔣介石的曾孫，被視為「未來的總統候選人」，這次是蔣萬安2022年底就任台北市長後首度訪日，受邀出席國際會議。蔣萬安一行預定17日與日本跨黨派國會議員連盟「日華議員懇談會」進行交流。