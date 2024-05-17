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520前夕 美中軍事溝通五角大廈強調維持台海和平穩定

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部印太事務助理部長瑞特納。圖／聯合報系資料照片
美國國防部印太事務助理部長瑞特納。圖／聯合報系資料照片

美中軍事溝通有進展，五角大廈發言人麥納斯（Martin Meiners）表示，國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌通視訊電話，討論美中關係、南海等議題，瑞特納重申美國致力於一中政策，重申維持台海和平穩定的重要性。

瑞特納副手、負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長的切斯（Michael Chase）今年1月在五角大廈會晤中華人民共和國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第17次美中國防政策協調會談。

這是兩年多來同層級官員再次對話，過了4個月，瑞特納與李斌通話，恰逢中華民國準總統賴清德將在20日就職前夕。

麥納斯表示，瑞特納與李斌通話內容包含雙邊共同關係的議題，瑞特納強調軍事溝通管道暢通的重要性，這可降低溝通不良的風險。

此外，瑞特納對李斌表達了戰區司令對話的重要性，盼促成此事。

剛交出指揮權的美軍前印太司令阿基里諾（John Aquilino）上月提到，作戰司令官負有確保不發生事故的責任，美中高層對話持續進展，但他的對口東南戰區司令3年來都沒回應來自美國的對話請求；即便美中防長2年前說好作戰司令官要對話，迄今都沒實現。

麥納斯表示，瑞特納對中方重申美國對印太及全球盟友的承諾依然堅不可摧（ironclad）。

五角大廈指出，雙方在這場通話討論區域及全球安全議題，瑞特納重申美國會在國際法允許之處繼續安全且負責任地飛行、航行與執行任務，關切中國大陸一再騷擾在南海作業的菲律賓船隻情勢，並對中國大陸援助俄羅斯對烏克蘭的戰爭表達嚴正關切。

針對台海，麥納斯表示，瑞特納向李斌重申美國仍致力於以台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，強調維護台海和平穩定的重要性。

北京2021年不滿時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，宣布切斷對美軍事溝通管道，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年11月在舊金山達成恢復雙邊軍事溝通管道的共識，美中軍事往來今年逐步恢復。

五角大廈 美中關係 美國

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