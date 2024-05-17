歐盟對臉書IG啟動調查 質疑未盡力防兒童網路成癮

歐洲聯盟（EU）今天對美國社群媒體平台臉書（Facebook）和Instagram（IG）展開正式調查，原因是母公司為Meta的這兩個平台可能正在造成兒童出現成癮行為。

法新社報導，歐盟是依據其「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）啟動這項調查，這部法律是要迫使幾家世界最大科技公司採取更多措施來保護歐洲的網路使用者，以及打擊非法內容。

這是歐盟對Meta啟動的第2起調查，歐盟4月才因擔心臉書和Instagram打擊假消息不力而啟動首起調查。

歐盟負責內部市場事務的執行委員布勒東（ThierryBreton）表示：「在減輕歐洲年輕人身心健康受到負面影響的風險方面，我們不相信（Meta）已經採取足夠行動來符合數位服務法的要求。」

他還說：「為了保護我們的孩子，我們正在不遺餘力。」

Meta的一名發言人則為他們保護年輕使用者所做的努力辯護說：「我們希望年輕人在網路上擁有安全及適合年齡的經驗，因此10年來已開發50多項工具和政策來保護他們。」

這名發言人還表示：「這是整體產業正在面臨的一項挑戰。我們期待與歐盟執行委員會（EuropeanCommission）分享我們的工作細節。」

數位服務法是歐盟為了牽制大型科技公司而具備的強大法律武器庫當中一項。包括臉書和Instagram在內，一共有23個「超大型」網路平台必須遵守這部法律，否則面臨最高可達平台全球營業額6%的罰款，且若嚴重或屢次違規甚至會被封禁。

其他同樣因數位服務法而被歐盟盯上的網路平台，還有Snapchat、TikTok和YouTube。