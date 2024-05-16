荷蘭擬退出歐盟庇護制度 15國籲移民轉送第3國

荷蘭極右翼領袖懷爾德斯今天告訴法新社，新政府可能得花上「數年」才能履行選擇退出歐洲聯盟移民庇護制度的承諾，但矢言荷蘭將執行其有史以來最嚴格的庇護政策。

懷爾德斯（Geert Wilders）等荷蘭政治人物經過6個月談判，昨天終於就組成聯合政府達成協議後，他告訴法新社荷蘭將比照丹麥，嘗試選擇退出歐盟（EU）庇護制度，不過「成功（退出）可能得花上好幾年」。

丹麥之前透過談判達成協議，得以不受歐盟共同庇護政策約束，而新荷蘭政府計劃盡快向歐盟執行委員會（EC）提出相同要求。

不過懷爾德斯表示，新右翼政府的短期目標在於透過荷蘭法律限制他稱為「尋求庇護者大舉湧入荷蘭」的現象。

懷爾德斯告訴法新社，他們現在達成的協議內容，確實將是荷蘭曾實施過「最嚴格的反庇護」政策。

包括荷蘭在內，有15個歐盟國家致函歐盟執委會，要求進一步收緊歐盟庇護政策，更容易將無證移民轉送第3方國家，他們在海上獲救後也比照辦理。

這封信要求歐盟執委會「提出新方法及解決辦法，避免非常規移民來到歐洲」。

簽署這封信的國家包括奧地利、保加利亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、芬蘭、愛沙尼亞、希臘、義大利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、荷蘭、波蘭及羅馬尼亞。

這些國家希望歐盟強化其最近通過的新移民庇護政策，更嚴格控管尋求進入歐盟的人。