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日本海上自衛隊測試「星鏈」上艦 寄望解禁個人手機提升招募人數

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本海上自衛隊將在「鹿島」與「島風」兩艘訓練艦測試運用美國SpaceX公司的「星鏈」衛星網路服務。圖為「鹿島」2017年駛抵俄羅斯海參崴。資料照片。路透
日本海上自衛隊將在「鹿島」與「島風」兩艘訓練艦測試運用美國SpaceX公司的「星鏈」衛星網路服務。圖為「鹿島」2017年駛抵俄羅斯海參崴。資料照片。路透

日本海上自衛隊將開始測試運用美國SpaceX公司的「星鏈衛星網路服務，好讓上艦的海自隊員在遠洋航行時，也能使用自己的智慧手機。

共同社與每日新聞15日報導，海自當天在東京晴海向媒體公開了練習艦「鹿島」艦內搭載的星鏈系統，並宣布將在20日開始的遠洋航海訓練進行測試，爭取3年內在幾乎所有海自艦艇進行安裝。

根據海自說法，之前一直在利用在地球同步軌道運行的衛星，讓出海執行任務的海自隊員能跟家人與朋友互發電郵或照片，但是網路速度慢，而且通訊困難。據稱，這樣的工作環境讓Z世代在內的年輕海自隊員有壓力；這些年輕隊員將上網視為理所當然，甚至已經有了因為再也受不了而退隊的案例。

因為海自隊員人數持續達不到滿編定額，在增加海外任務與訓練的同時，也正面臨人員嚴重短缺，在艦艇領域尤其如此。所以，在艦艇引進「星鏈」，目的就是藉由改善職場環境，以增加志願入隊人數。

報導指出，許多衛星在低地軌道運行的「星鏈」系統於2023年7月開啟海上使用服務後，海自就開始考慮作為船員福利的一環引進，5月在「鹿島」跟「島風」等兩艘訓練艦各安裝了2組天線。艦上的海自隊員通過安裝在餐廳和居住區的WiFi，就能在休息時間使用智慧手機和平板，打電話、發電郵跟上網看串流影片等。

共同社指出，「鹿島」跟「島風」將搭載約570人進行175天的環球航行，途中停靠11個國家。由於此次環球航行的旁靠地點均已提前公佈，保密必要性較低，因此海自認為適合驗證不同航行海域的通訊狀況變化與設備的耐久性。也因為已設定了可用的總數據流量，將探討合理使用方式與摸索如何運用於業務。

「鹿島」的一位幹部級海自隊員表示，「跟在停靠港寄信給家人的時代相比，有著隔世的感覺，期待通訊環境的變化，希望艦員可以躺在寢室時使用智慧手機」。

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