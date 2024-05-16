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印中邊界軍事對峙多年 印度在邊界建坦克維修廠

中央社／ 新德里16日專電
印中邊界軍事對峙邁入第4年，印度媒體報導，印度軍方為強化邊界駐軍戰車的操作與維護能力，已在拉達克（Ladakh）東部興建2座高海拔坦克維修設施。示意圖。美聯社
印中邊界軍事對峙邁入第4年，印度媒體報導，印度軍方為強化邊界駐軍戰車的操作與維護能力，已在拉達克（Ladakh）東部興建2座高海拔坦克維修設施。示意圖。美聯社

印中邊界軍事對峙邁入第4年，印度媒體報導，印度軍方為強化邊界駐軍戰車的操作與維護能力，已在拉達克（Ladakh）東部興建2座高海拔坦克維修設施。

「今日印度」（India Today）新聞網15日引述不具名印度軍官報導，一座坦克維修設施位於陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi），另一座未指明地點，僅稱距印中邊界大約25公里。

2020年5月，印度和中國士兵因巡邏爭議在實際控制線（LAC）沿線發生多起零星摩擦事件，同年6月在加萬谷（Galwan Valley）衝突升級，導致印方20人死亡、中方至少4人死亡，此後雙方在邊界部署重兵對峙。

「今日印度」報導，印方目前在拉達克部署近500輛坦克。

之前戰車每逢重大維修都需開回平地，這個過程是一大挑戰，因為拉達克位於喜馬拉雅山區，地勢介於海拔2800公尺至4500公尺之間。

報導引述不具名軍官說，這兩座新建的坦克維修設施，提高了印度軍方坦克與裝甲車的有效性和維護性。

印中雙邊關係正處於谷底，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）最近在一場演說中指責北京從2020年起不斷違反協議在邊界增兵，迫使印度採取同樣回應，並重申印中邊界狀況「遠非正常」。

新德里多次強調，唯有在邊境地區情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。但北京則認為，邊界爭議與印中整體關係應分開處理。

新任中國駐印度大使徐飛洪10日抵達新德里，等候向印度總統遞交國書。此前中國駐印度大使一職出缺長達18個月，印度戰略界人士正在觀察印中關係在印度大選結束後會有何變化。

北京 印度 喜馬拉雅山 新德里

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