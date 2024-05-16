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韓醫界申請暫緩執行醫學生增招 法院駁回：有必要持續推動

中央社／ 首爾16日專電
南韓有醫生、教授及學生不滿政府推動自2025年起大幅增招醫學生的政策，日前向法院提出暫緩執行相關措施，但在一審及上訴審中都遭法院駁回。圖／歐新社
南韓有醫生、教授及學生不滿政府推動自2025年起大幅增招醫學生的政策，日前向法院提出暫緩執行相關措施，但在一審及上訴審中都遭法院駁回。圖／歐新社

南韓有醫生、教授及學生不滿政府推動自2025年起大幅增招醫學生的政策，日前向法院提出暫緩執行相關措施，但在一審及上訴審中都遭法院駁回。

首爾行政法院4月3日不予受理這項申請案後，首爾高等法院今天也在上訴審中做出駁回判決，但指出每年大幅增招2000人確實可能嚴重侵害醫學生的學習權，認為今後仍須在招生名額上尊重各校意見，並盡量保障學習權，制定增招上限。

首爾行政法院先前在一審中認為提出申請的醫學院教授、住院醫生及學生並非當事者，直接以不滿足訴訟條件為由不予受理；上訴審中則認定目前正在就讀醫學院的在校生符合申請資格，但在審理後仍決定駁回。

在當前是否應暫緩增招一事上，法院雖認同醫學生主張學習權可能受到限制、發生無法挽回損害的說法，但也指出，若暫緩實施醫學院增招，可能對醫療改革等公共福利政策造成重大影響，判斷即使有部分犧牲，仍有必要持續推動醫學院增招措施。

南韓政府原規劃從2025學年度起每年增招2000名醫學生，之後在醫界抗議下鬆口由各校自行決定增招幅度，2026學年度起再正式上調為2000人。

對於法院今天的判決，南韓政府表示感謝，並稱「醫療改革跨過一大難關」，當局將盡速完成2025學年度大學入學考試相關程序，今後也會持續將施政重點放在國民身上。

醫界則透過律師表示，「一定會再上訴」，期待最高法院做出維護人民基本權利的判決。

在這場「政醫之爭」中最早發起請辭罷工的住院醫生們也對判決結果不以為然，甚至認為「被駁回更好」。韓聯社報導，判決結果公布後，許多人在住院醫生常用的社群網站上發文表示「麻木」。

有人留言表示，「被駁回更好，我們才能維持同一陣線」；其他贊同的意見也指出，若措施暫緩，可能會有住院醫師在生活困難下選擇回到醫院，讓抗爭難以繼續，法院駁回反而有助罷工持續進行。

南韓 醫學院 醫師 首爾

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