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吳志中籲「疾病無國界與政治之分」 投書法媒：世衛排除台灣將陷全球於困境

中央社／ 巴黎16日專電
駐法代表吳志中向法媒投書，譴責中國反對台灣參與世界衛生大會，剝奪台灣參與資格，這會使世界陷入困境。圖／聯合報系資料照片
駐法代表吳志中向法媒投書，譴責中國反對台灣參與世界衛生大會，剝奪台灣參與資格，這會使世界陷入困境。圖／聯合報系資料照片

法國媒體快訊週刊15日刊登駐法代表吳志中投書。吳志中在文章中譴責中國反對台灣參與世界衛生大會（WHA），剝奪台灣參與資格，這會使世界陷入困境。他呼籲讓台灣參與WHA，因為疾病沒有國界與政治之分。

吳志中在快訊週刊（L’Express）15日刊登的文章中表示，台灣將再次無法參加即將於5月27日至6月1日在日內瓦舉行的世界衛生大會，原因就來自於中國的擅自決定。

他寫道，「然而，台灣不是中國，而是一個擁有2350萬居民的現代化、民主國家，擁有堪稱典範的醫療體系及幾乎涵蓋全體人口的醫療保險」。

吳志中藉此提醒法國讀者，台灣是第一個針對中國2019年12月出現病毒向世界發出警告的國家，該病毒隨後被證明是造成全球嚴重後果的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源。他直言，「若當時台灣的意見被傾聽，世界受到的影響可能小得多」。

他說，台灣參與國際組織獲得無數支持，「這對世界衛生組織（WHO）而言更為重要，因為病毒和疾病無視國界及政治齟齬。將台灣排除在外，不僅百害而無一利，也違反世衛組織的普遍性原則」。

吳志中也指出，許多法國及歐洲公民都旅居台灣，他們皆因此無法受益於世衛組織保護，「相關國家政府應支持台灣參與世界衛生組織，讓其海外僑民在台灣也能像在本國一樣受到保護」。

吳志中於法媒中呼籲，必須繼續支持台灣參與世衛以及更廣泛的國際組織。人類無法免受新流行病的影響，正如台灣衛福部長所言：「因應下一波大流行，台灣不能缺席。」

他最後寫道：「繼續將台灣排除在世界衛生組織之外會傷害所有人，世衛必須終結這項錯誤決定，並接納台灣以觀察員身分加入世衛組織。」

法國外交部主管外貿、法語圈與僑務權理部長里斯特（Franck Riester）昨天於參議院「時事質詢政府」時段，接受參議院友台小組副主席喬瑟芙（Else Joseph）針對挺台參與世衛一事口頭質詢。

里斯特回覆時重申，法國過去曾數次表達支持台灣參與世衛，此立場不變。法國與台灣在多項領域展開豐富合作，並以此角度呼籲世衛進一步納入台灣參與組織工作。

WHA 吳志中 法國

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