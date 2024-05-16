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南海情勢升溫 菲律賓擬向日添購5艘大型巡邏船

中央社／ 東京16日專電
菲律賓與中國在南海爭端升溫，菲律賓海岸防衛隊將向日本添購5艘大型巡邏船，最快17日與日本簽署合作備忘錄。圖為上月30日大陸在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。圖／美聯社
菲律賓與中國在南海爭端升溫，菲律賓海岸防衛隊將向日本添購5艘大型巡邏船，最快17日與日本簽署合作備忘錄。圖為上月30日大陸在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。圖／美聯社

菲律賓與中國在南海爭端升溫，菲律賓海岸防衛隊將向日本添購5艘大型巡邏船，最快17日與日本簽署合作備忘錄。

日本共同社報導，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）表示，將經由政府開發援助（ODA）的日圓借款向日本添購5艘全長97公尺的大型巡邏船。

菲律賓海岸防衛隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）昨天向共同社表示，添購的大型巡邏船將成主力船。他說，為了維護南海和平與法治秩序，很感謝日本的協助。

日本2022年首度交付2艘同型巡邏船給菲律賓，並協助人員訓練。外交消息人士透露，法國也提議菲國添購巡邏船。加文表示歡迎各國的提議，肯定日本的支援最積極。

加文昨天陪同日本駐菲律賓大使遠藤和也參觀停靠馬尼拉碼頭的梅秋拉．艾奎諾號（Melchora Aquino）大型巡邏船。

遠藤對於日本提供的巡邏船有助於菲律賓在周邊海域執行海巡任務感到欣慰，表示今後將加強日菲之間的合作關係。

南海 日本 菲律賓

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