大馬6月1日出入境新措施 台灣旅客可走自動通關閘門

馬來西亞內政部長賽夫丁今天宣布，從6月1日起，新增36個低風險國家和地區的入出境旅客可以使用自動通關閘門，加速通關效率，其中包括台灣、中國與香港的旅客。

賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）今天是出席一項活動頒獎典禮後，在記者會中宣布上述新措施。

馬來西亞星洲日報、新海峽時報（New StraitsTimes）等媒體報導，大馬移民局去年12月宣布10個國家旅客可以在吉隆坡國際機場第一航廈與吉隆坡國際機場第二航廈，利用自動通關閘門系統通關。

去年開放的10國分別是澳洲、汶萊、德國、日本、韓國、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、美國與英國。

賽夫丁今天再宣布新增36個低風險國家和地區的入出境旅客可使用自動通關閘門通關，屆時共46個國家的旅客適用自動通關系統。