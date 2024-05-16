挺台灣入世衛 溫哥華居民自發性致信：要拿出道德勇氣

在中國打壓下，台灣再度被世界衛生大會拒於門外。曾旅台的溫哥華居民自發性地寫信給世衛和加拿大政府，呼籲支持台灣參加世衛；溫哥華媒體也透過訪談和刊文，令更多民眾了解台灣對國際醫療的貢獻及所處的外交困境。

溫哥華居民迪西（Jane Deasy）、布蘭登巴格（Karel Brandenbarg）和塔拉坦（Napon Taratan）都曾在台灣生活過一段時間，深感台灣的進步，3人分別寫信給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）和加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly），表達對台灣被拒絕參與世衛的擔憂，呼籲兩人要拿出道德勇氣支持台灣。

迪西在台灣生活、學習和工作15年，親身體驗台灣優良的健保制度，認為值得加拿大和世界各國學習。她在信中對渥太華喊話：「台灣自1987年以來就是完全民主和開放的社會，儘管加拿大與台灣沒有正式外交關係，但仍有許多機會與台灣建立更牢固的經濟、社會和文化聯繫，支持台灣加入世衛大會就是一個機會」。

這次世界衛生大會（WHA）希望各國簽署「大流行病協議」，共同抗擊未來可能發生的流行病。

從事政策研究工作的布蘭登巴格認為，醫療模範生台灣更不能缺席，在信中呼籲世衛，「全球衛生不需要也不應該成為全球強權政治的舞台，排除台灣將開創一個危險的先例，說明中國等大國可利用國際組織作為實現其地緣政治目的的工具」。

塔拉坦的信中提到台灣是最早對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發出警報的國家，世界需要台灣的寶貴經驗和知識，「這不僅攸關正義公平，也攸關全球衛生安全」。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣對中央社表示：「感謝很多加拿大人主動為台灣發聲。病毒無國界，世界不應該有一個健康缺口」。

劉立欣昨天（15日）接受卑詩省坎路普斯市（Kamloops）CHNL電台訪問，說明台灣不能參與世衛組織，對台灣和世界都是傷害。例如台灣未能參與「全球流感監測和應對系統」（GISRS）及「全球數位健康認證網絡」（GDHCN），無法核發及驗證符合國際標準的數位認證文件；若再度爆發疫情，在台灣投資的外商或旅外台灣人在跨越國界時，將無法被納入流行病紀錄數位機制，會對全球商旅造成極大傷害。

劉立欣說，台灣與加拿大去年已簽署公共衛生合作備忘錄，盼加拿大持續公開支持台灣參與世衛大會。

加拿大網媒Pancouver刊登衛生福利部部長薛瑞元專文，強調未來因應疫情，台灣具有不可或缺的關鍵地位。網站並刊出外交部製作的「第二次出生」（My Second Home）影片，從一名印尼病童的母親說明台大醫院為病童成功移植肝臟的真實故事，讓更多加拿大人看到台灣先進的醫療技術和悲憫的情懷。